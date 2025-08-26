    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnitedhealth Group AktievorwärtsNachrichten zu Unitedhealth Group

    AKTIE IM FOKUS

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Unitedhealth schwach - Kreise: US-Justiz weitet Untersuchung aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Unitedhealth-Aktien fallen um 3,5% nach Bericht.
    • US-Behörden erweitern Untersuchung zu Rezeptdiensten.
    • Unternehmen war bereits mehrfach im Justizfokus.
    AKTIE IM FOKUS - Unitedhealth schwach - Kreise: US-Justiz weitet Untersuchung aus
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Unitedhealth sind am Dienstag im späten New Yorker Aktienhandel von einem Bericht über die Ausweitung einer Untersuchung durch US-Behörden belastet worden. In einer ersten Reaktion sackte der Kurs um 3,5 Prozent ab. Zuletzt lag das Minus noch bei 1,6 Prozent. Vor Bekanntwerden hatte der Kurs noch knapp ein Prozent höher notiert.

    Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Kreise berichtete, untersucht das Justizministerium derzeit die Art und Weise, wie der Krankenversicherer Rezeptdienstleistungen erbringt und eigene Ärzte entschädigt. Während das Unternehmen auf Aussagen vom Juli verwies, wollte sich das Ministerium nicht äußern. Unitedhealth stand schon häufiger im Visier der US-Justiz. 2025 ist die Aktie der größte Verlierer im US-Leitindex Dow Jones Industrial ./tih/he

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Short
    48.900,00€
    Basispreis
    30,11
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    41.846,33€
    Basispreis
    30,82
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Unitedhealth Group

    -1,55 %
    -1,95 %
    +8,98 %
    +0,04 %
    -50,00 %
    -51,94 %
    -1,37 %
    +161,61 %
    +551,93 %
    ISIN:US91324P1021WKN:869561

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unitedhealth Group Aktie

    Die Unitedhealth Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,82 % und einem Kurs von 257,1 auf Lang & Schwarz (26. August 2025, 22:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unitedhealth Group Aktie um -1,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,98 %.

    Die Marktkapitalisierung von Unitedhealth Group bezifferte sich zuletzt auf 233,37 Mrd..

    Unitedhealth Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,6200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2600 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Unitedhealth Group - 869561 - US91324P1021

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Unitedhealth Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Unitedhealth schwach - Kreise: US-Justiz weitet Untersuchung aus Die Aktien von Unitedhealth sind am Dienstag im späten New Yorker Aktienhandel von einem Bericht über die Ausweitung einer Untersuchung durch US-Behörden belastet worden. In einer ersten Reaktion sackte der Kurs um 3,5 Prozent ab. Zuletzt lag das …