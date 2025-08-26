AKTIE IM FOKUS
Unitedhealth schwach - Kreise: US-Justiz weitet Untersuchung aus
- Unitedhealth-Aktien fallen um 3,5% nach Bericht.
- US-Behörden erweitern Untersuchung zu Rezeptdiensten.
- Unternehmen war bereits mehrfach im Justizfokus.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Unitedhealth sind am Dienstag im späten New Yorker Aktienhandel von einem Bericht über die Ausweitung einer Untersuchung durch US-Behörden belastet worden. In einer ersten Reaktion sackte der Kurs um 3,5 Prozent ab. Zuletzt lag das Minus noch bei 1,6 Prozent. Vor Bekanntwerden hatte der Kurs noch knapp ein Prozent höher notiert.
Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Kreise berichtete, untersucht das Justizministerium derzeit die Art und Weise, wie der Krankenversicherer Rezeptdienstleistungen erbringt und eigene Ärzte entschädigt. Während das Unternehmen auf Aussagen vom Juli verwies, wollte sich das Ministerium nicht äußern. Unitedhealth stand schon häufiger im Visier der US-Justiz. 2025 ist die Aktie der größte Verlierer im US-Leitindex Dow Jones Industrial ./tih/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unitedhealth Group Aktie
Die Unitedhealth Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,82 % und einem Kurs von 257,1 auf Lang & Schwarz (26. August 2025, 22:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unitedhealth Group Aktie um -1,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,98 %.
Die Marktkapitalisierung von Unitedhealth Group bezifferte sich zuletzt auf 233,37 Mrd..
Unitedhealth Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,6200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2600 %.
verstehe deinen Ansatz, jeder hat regeln 😉.
aber willst du mir damit sagen, das du bei 210€ nicht kaufst und den ganzen Weg Richtung 700€(deine Schätzung) nicht mitnehmen willst, wegen 10€ ? also ich setze auch noch auf nen rücksetzer, aber ich warte nicht auf die 200€...lieber gehe ich den Weg mit runter x SP ...
ob mein buy in jetzt bei 230€ liegt oder bei 210€ ...
ist mir in fünf Jahren quasi egal 🤷🏽..und in 20 erst Recht.
wie gesagt, keine Kritik, es gibt kein falsch oder richtig. bin neu und will verstehen.
aber das verstehe ich nicht 😁...weil wenn die nicht auf 200€ kommt, verpasst du ja die Chance des lebens. oder nicht ?
Ein Sparplan ist bei Titeln aus dem Healthcare-Sektor eine gute Idee, die ich selbst auch umsetze. Wenn eine Aktie wie UNH bei einer prägnanten Preismarke aufschlägt, wird natürlich schon Mal individuell zugekauft, weil man nicht auf den nächsten Ausführungstermin vom Sparplan zuwarten möchte. Aber auf Sicht von mehreren Monaten geht`s mit Sparplan deutlich angenehmer und entspannter und im Kern geht es ja darum einen stark gemiedenen Sektor genau dann zu akkumulieren, wenn sich alle anderen abgewendet haben. Wie sonst soll man an echte Schnapper kommen? Wobei uns das die nächsten Jahre erst beweisen müssen, ob`s ein Schnapper oder doch eher ein Groschengrab war, was wir uns da in unser Depot gelegt haben ;-)
richtig so in einem halben jahr sieht die welt wieder besser aus ,dann kommen wieder alle bei 500€ uni sofort kaufen ,kurziel 700€