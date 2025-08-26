Piramal Pharma veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2025 mit Überblick über Leistung und Dekarbonisierungsplan
Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Piramal Pharma Limited (PPL) (NSE: PPLPHARMA)
(BSE: 543635), ein weltweit führendes Pharmaunternehmen, hat seinen vierten
jährlichen Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2025 unter dem Motto
"Verantwortungsbewusst innovativ Nachhaltig wachsen " veröffentlicht. In dem
Bericht werden messbare Fortschritte und verstärkte Verpflichtungen im Rahmen
der vier strategischen Säulen dargelegt: Geschäftliche Widerstandsfähigkeit,
Qualität und Exzellenz, verantwortungsbewusstes Handeln und
Stakeholder-Orientierung. Dies unterstreicht das Ziel von PPL, durch
wissenschaftlich fundierte Innovationen, ethische Verantwortung und nachhaltiges
Wachstum "Gutes bewirken und dabei erfolgreich sein".
Der Bericht hebt hervor, wie PPL verantwortungsbewusste Praktiken in allen
seinen globalen Aktivitäten verankert - von der Stärkung der Unternehmensführung
und Ethik über die Beschleunigung von Klimaschutzmaßnahmen bis hin zur Förderung
von Vielfalt und Inklusion und der Steigerung der sozialen Wirkung durch
Partnerschaften. Der Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens wurde von DNV
extern geprüft.
Krisenfestigkeit des Unternehmens
- 50 % unabhängige Mitglieder im Vorstand; 30 % Frauenanteil, was die
gesetzlichen Anforderungen übertrifft
- Keine Datenverstöße und 100 %ige Einhaltung der Schulungen zum Verhaltenskodex
- 26,5 % der kritischen Lieferanten wurden anhand von Nachhaltigkeitskriterien
bewertet; Kapazitätsaufbau für 30 % der kritischen Lieferanten bis zum
Geschäftsjahr 2026
Qualität und Exzellenz
- 36 erfolgreiche behördliche Inspektionen, darunter zwei durch die USFDA
- 165 abgeschlossene Kundenaudits weltweit
- Fortsetzung der digitalen Transformation durch Catalyst NxGen (S/4HANA) und 17
Governance-Dashboards zur Verbesserung der Agilität und Skalierbarkeit
- Kundenzufriedenheitswerte von 85% (CDMO/PPS) und 87% (Critical Care/PCC)
Verantwortungsbewusster Betrieb
- Meilensteine der Dekarbonisierung:
- 6%ige Reduzierung von Scope -1- und 2-Emissionen (im Jahresvergleich)
- 7,8 % Anstieg beim Einsatz erneuerbarer Energien, wobei 20,2 % der
Gesamtenergie aus Bioenergie stammen
- Keine Deponierung gefährlicher Abfälle und ein Ziel von 90 % Recyclingquote
für nicht gefährliche Abfälle
- 2,10 Lakh Kiloliter Frischwasser durch integriertes Wassermanagement
eingespart
- Zu den Initiativen zum Schutz der biologischen Vielfalt gehörten die Pflanzung
von mehr als 2.000 Setzlingen und die Erhaltung einer 30-prozentigen
Grünfläche an allen Standorten in Indien.
