    Piramal Pharma veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2025 mit Überblick über Leistung und Dekarbonisierungsplan

    Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Piramal Pharma Limited (PPL) (NSE: PPLPHARMA)
    (BSE: 543635), ein weltweit führendes Pharmaunternehmen, hat seinen vierten
    jährlichen Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2025 unter dem Motto
    "Verantwortungsbewusst innovativ Nachhaltig wachsen " veröffentlicht. In dem
    Bericht werden messbare Fortschritte und verstärkte Verpflichtungen im Rahmen
    der vier strategischen Säulen dargelegt: Geschäftliche Widerstandsfähigkeit,
    Qualität und Exzellenz, verantwortungsbewusstes Handeln und
    Stakeholder-Orientierung. Dies unterstreicht das Ziel von PPL, durch
    wissenschaftlich fundierte Innovationen, ethische Verantwortung und nachhaltiges
    Wachstum "Gutes bewirken und dabei erfolgreich sein".

    Der Bericht hebt hervor, wie PPL verantwortungsbewusste Praktiken in allen
    seinen globalen Aktivitäten verankert - von der Stärkung der Unternehmensführung
    und Ethik über die Beschleunigung von Klimaschutzmaßnahmen bis hin zur Förderung
    von Vielfalt und Inklusion und der Steigerung der sozialen Wirkung durch
    Partnerschaften. Der Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens wurde von DNV
    extern geprüft.

    Krisenfestigkeit des Unternehmens

    - 50 % unabhängige Mitglieder im Vorstand; 30 % Frauenanteil, was die
    gesetzlichen Anforderungen übertrifft
    - Keine Datenverstöße und 100 %ige Einhaltung der Schulungen zum Verhaltenskodex
    - 26,5 % der kritischen Lieferanten wurden anhand von Nachhaltigkeitskriterien
    bewertet; Kapazitätsaufbau für 30 % der kritischen Lieferanten bis zum
    Geschäftsjahr 2026

    Qualität und Exzellenz

    - 36 erfolgreiche behördliche Inspektionen, darunter zwei durch die USFDA
    - 165 abgeschlossene Kundenaudits weltweit
    - Fortsetzung der digitalen Transformation durch Catalyst NxGen (S/4HANA) und 17
    Governance-Dashboards zur Verbesserung der Agilität und Skalierbarkeit
    - Kundenzufriedenheitswerte von 85% (CDMO/PPS) und 87% (Critical Care/PCC)

    Verantwortungsbewusster Betrieb

    - Meilensteine der Dekarbonisierung:

    - 6%ige Reduzierung von Scope -1- und 2-Emissionen (im Jahresvergleich)
    - 7,8 % Anstieg beim Einsatz erneuerbarer Energien, wobei 20,2 % der
    Gesamtenergie aus Bioenergie stammen
    - Keine Deponierung gefährlicher Abfälle und ein Ziel von 90 % Recyclingquote
    für nicht gefährliche Abfälle
    - 2,10 Lakh Kiloliter Frischwasser durch integriertes Wassermanagement
    eingespart
    - Zu den Initiativen zum Schutz der biologischen Vielfalt gehörten die Pflanzung
    von mehr als 2.000 Setzlingen und die Erhaltung einer 30-prozentigen
    Grünfläche an allen Standorten in Indien.
