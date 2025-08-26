Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Piramal Pharma Limited (PPL) (NSE: PPLPHARMA)

(BSE: 543635), ein weltweit führendes Pharmaunternehmen, hat seinen vierten

jährlichen Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2025 unter dem Motto

"Verantwortungsbewusst innovativ Nachhaltig wachsen " veröffentlicht. In dem

Bericht werden messbare Fortschritte und verstärkte Verpflichtungen im Rahmen

der vier strategischen Säulen dargelegt: Geschäftliche Widerstandsfähigkeit,

Qualität und Exzellenz, verantwortungsbewusstes Handeln und

Stakeholder-Orientierung. Dies unterstreicht das Ziel von PPL, durch

wissenschaftlich fundierte Innovationen, ethische Verantwortung und nachhaltiges

Wachstum "Gutes bewirken und dabei erfolgreich sein".



Der Bericht hebt hervor, wie PPL verantwortungsbewusste Praktiken in allen

seinen globalen Aktivitäten verankert - von der Stärkung der Unternehmensführung

und Ethik über die Beschleunigung von Klimaschutzmaßnahmen bis hin zur Förderung

von Vielfalt und Inklusion und der Steigerung der sozialen Wirkung durch

Partnerschaften. Der Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens wurde von DNV

extern geprüft.









- 50 % unabhängige Mitglieder im Vorstand; 30 % Frauenanteil, was die

gesetzlichen Anforderungen übertrifft

- Keine Datenverstöße und 100 %ige Einhaltung der Schulungen zum Verhaltenskodex

- 26,5 % der kritischen Lieferanten wurden anhand von Nachhaltigkeitskriterien

bewertet; Kapazitätsaufbau für 30 % der kritischen Lieferanten bis zum

Geschäftsjahr 2026



Qualität und Exzellenz



- 36 erfolgreiche behördliche Inspektionen, darunter zwei durch die USFDA

- 165 abgeschlossene Kundenaudits weltweit

- Fortsetzung der digitalen Transformation durch Catalyst NxGen (S/4HANA) und 17

Governance-Dashboards zur Verbesserung der Agilität und Skalierbarkeit

- Kundenzufriedenheitswerte von 85% (CDMO/PPS) und 87% (Critical Care/PCC)



Verantwortungsbewusster Betrieb



- Meilensteine der Dekarbonisierung:



- 6%ige Reduzierung von Scope -1- und 2-Emissionen (im Jahresvergleich)

- 7,8 % Anstieg beim Einsatz erneuerbarer Energien, wobei 20,2 % der

Gesamtenergie aus Bioenergie stammen

- Keine Deponierung gefährlicher Abfälle und ein Ziel von 90 % Recyclingquote

für nicht gefährliche Abfälle

- 2,10 Lakh Kiloliter Frischwasser durch integriertes Wassermanagement

eingespart

- Zu den Initiativen zum Schutz der biologischen Vielfalt gehörten die Pflanzung

von mehr als 2.000 Setzlingen und die Erhaltung einer 30-prozentigen

Grünfläche an allen Standorten in Indien. Seite 1 von 3 Seite 2 ►



Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte PPL Corporation Dividendeperle PPL +0,07 % Aktie 0 Aufrufe heute BörsenBot 28.04.25, 15:01

Krisenfestigkeit des Unternehmens- 50 % unabhängige Mitglieder im Vorstand; 30 % Frauenanteil, was diegesetzlichen Anforderungen übertrifft- Keine Datenverstöße und 100 %ige Einhaltung der Schulungen zum Verhaltenskodex- 26,5 % der kritischen Lieferanten wurden anhand von Nachhaltigkeitskriterienbewertet; Kapazitätsaufbau für 30 % der kritischen Lieferanten bis zumGeschäftsjahr 2026Qualität und Exzellenz- 36 erfolgreiche behördliche Inspektionen, darunter zwei durch die USFDA- 165 abgeschlossene Kundenaudits weltweit- Fortsetzung der digitalen Transformation durch Catalyst NxGen (S/4HANA) und 17Governance-Dashboards zur Verbesserung der Agilität und Skalierbarkeit- Kundenzufriedenheitswerte von 85% (CDMO/PPS) und 87% (Critical Care/PCC)Verantwortungsbewusster Betrieb- Meilensteine der Dekarbonisierung:- 6%ige Reduzierung von Scope -1- und 2-Emissionen (im Jahresvergleich)- 7,8 % Anstieg beim Einsatz erneuerbarer Energien, wobei 20,2 % derGesamtenergie aus Bioenergie stammen- Keine Deponierung gefährlicher Abfälle und ein Ziel von 90 % Recyclingquotefür nicht gefährliche Abfälle- 2,10 Lakh Kiloliter Frischwasser durch integriertes Wassermanagementeingespart- Zu den Initiativen zum Schutz der biologischen Vielfalt gehörten die Pflanzungvon mehr als 2.000 Setzlingen und die Erhaltung einer 30-prozentigenGrünfläche an allen Standorten in Indien.