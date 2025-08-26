Napster geht Partnerschaft mit Fenerbahçe SK ein, um einen 3D-basierten, KI-gestützten virtuellen Shop für Millionen Fans weltweit zu lancieren - exklusiv über Fenerium
Boca Raton, Fla. (ots/PRNewswire) - Napster (https://www.napster.ai/?utm_source=
press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=fenerbahcesk) (ehemals Infinite
Reality), das innovative Unternehmen, das die nächste Generation digitaler
Medien und E-Commerce vorantreibt, gab heute eine Partnerschaft mit dem
türkischen Fußball-Schwergewicht Fenerbahçe (https://www.fenerbahce.org/)
bekannt, um einen 3D-basierten, KI-gestützten virtuellen Shop zu starten, der
exklusiv über Fenerium, die offizielle Einzelhandelsplattform des Vereins,
verfügbar ist. Nach der kürzlichen Eröffnung des immersiven Stores von SL
Benfica (https://www.slbenfica.pt/en-us/loja3D/#/pt_PT) festigt Napster mit dem
heutigen Meilenstein seine Position als führender Anbieter von immersiven
Erlebnissen.
Untersuchungen zeigen, dass sich 90 % der Generation Z sich als Gamer bezeichnen
(https://www.exclusible.com/resources/how-roblox-became-the-new-social-media-for
-gen-z-and-alpha/) und 82 % der Sportfans (https://deloitte.wsj.com/cio/how-tech
-can-enhance-in-person-professional-sports-experiences-648ecf37?utm_source=chatg
pt.com) mobile Geräte nutzen, um Inhalte während der Übertragung von
Veranstaltungen zu konsumieren. Dies deutet darauf hin, dass gamifizierte,
interaktive Erlebnisse für junge, digital affine Verbraucher unverzichtbar sind.
Der virtuelle Shop von Fenerbahçe ist auf der Höhe der Zeit und bietet Fans eine
spielerische Umgebung, in der sie mit 3D-Modellen von Produkten interagieren
können. Dazu kommt ein virtueller Einkaufsbegleiter mit künstlicher Intelligenz,
der über einen Echtzeit-Video-Chat in mehreren Sprachen kommuniziert.
Pressekontakt:
Pedro Pinto,
pedro@empower-sports.com,
+351 933 188 720
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180643/6104774
OTS: Napster Partners
