Napster geht Partnerschaft mit Fenerbahçe SK ein, um einen 3D-basierten, KI-gestützten virtuellen Shop für Millionen Fans weltweit zu lancieren - exklusiv über Fenerium

Boca Raton, Fla. (ots/PRNewswire) - Napster (https://www.napster.ai/?utm_source=

press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=fenerbahcesk) (ehemals Infinite

Reality), das innovative Unternehmen, das die nächste Generation digitaler

Medien und E-Commerce vorantreibt, gab heute eine Partnerschaft mit dem

türkischen Fußball-Schwergewicht Fenerbahçe (https://www.fenerbahce.org/)

bekannt, um einen 3D-basierten, KI-gestützten virtuellen Shop zu starten, der

exklusiv über Fenerium, die offizielle Einzelhandelsplattform des Vereins,

verfügbar ist. Nach der kürzlichen Eröffnung des immersiven Stores von SL

Benfica (https://www.slbenfica.pt/en-us/loja3D/#/pt_PT) festigt Napster mit dem

heutigen Meilenstein seine Position als führender Anbieter von immersiven

Erlebnissen.



Untersuchungen zeigen, dass sich 90 % der Generation Z sich als Gamer bezeichnen

(https://www.exclusible.com/resources/how-roblox-became-the-new-social-media-for

-gen-z-and-alpha/) und 82 % der Sportfans (https://deloitte.wsj.com/cio/how-tech

-can-enhance-in-person-professional-sports-experiences-648ecf37?utm_source=chatg

pt.com) mobile Geräte nutzen, um Inhalte während der Übertragung von

Veranstaltungen zu konsumieren. Dies deutet darauf hin, dass gamifizierte,

interaktive Erlebnisse für junge, digital affine Verbraucher unverzichtbar sind.

Der virtuelle Shop von Fenerbahçe ist auf der Höhe der Zeit und bietet Fans eine

spielerische Umgebung, in der sie mit 3D-Modellen von Produkten interagieren

können. Dazu kommt ein virtueller Einkaufsbegleiter mit künstlicher Intelligenz,

der über einen Echtzeit-Video-Chat in mehreren Sprachen kommuniziert.









- Zugänglich über die bestehende Website von Fenerbahçe: Kunden aus aller Welt

können direkt über die Website von Fenerbahçe auf das Erlebnis zugreifen, ohne

dass sie eine Anwendung herunterladen oder spezielle Hardware benötigen.

- 3D-Merchandising: Der markeneigene Umkleideraum bietet über 50 Produkte, die

in 3D betrachtet werden können, darunter auch die neue Adidas-Ausrüstung des

Clubs.

- KI-unterstützte Einkaufshilfe: Fans können per Video mit einem mehrsprachigen

KI-Begleiter sprechen, der ihnen dabei hilft, die Website zu erkunden und

Produkte auszuwählen.

- Produkt-Interaktivität: Trikots und andere Produkte innerhalb der Plattform

sind individuell anpassbar, wodurch das Erlebnis noch persönlicher und

interaktiver wird.



"Es ist unglaublich bereichernd zu sehen, wie sich unsere Lösungen auf globaler

Ebene in den Bereichen Sport und Unterhaltung durchsetzen, die von einer

riesigen, leidenschaftlichen Fangemeinde profitieren", so Sam Huber, CEO von

MENA und Global President of Enterprise bei Napster. "Mit über 150 Millionen

digitalen Interaktionen, die auf unserer Plattform verfolgt wurden, und mehr als

500 erfolgreichen Projekten für bekannte Marken wie Crate & Barrel, J.Crew,

Laura Mercier,

Innovation."



Esin Güral Argat, Vorstandsmitglied von Fenerbahçe SK und Vorstandsvorsitzender

von Fenerium: "Wir glauben an diese Initiative nicht nur als kommerzielles

Unterfangen, sondern als strategischen Schritt, um die emotionale Bindung

zwischen unseren Fans und dem Verein im digitalen Bereich zu vertiefen. Mit der

Eröffnung des ersten virtuellen 3D-Shops in der Türkei bringen wir das

Einkaufserlebnis aus dem Laden in die digitale Welt."



Fans weltweit können über die offizielle Website von Fenerium auf den virtuellen

Shop in englischer und türkischer Sprache zugreifen.



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/napster-geht-par

tnerschaft-mit-fenerbahce-sk-ein-um-einen-3d-basierten-ki-gestutzten-virtuellen-

shop-fur-millionen-fans-weltweit-zu-lancieren--exklusiv-uber-fenerium-302539215.

html



