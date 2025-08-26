    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNapster Group AktievorwärtsNachrichten zu Napster Group
    Napster geht Partnerschaft mit Fenerbahçe SK ein, um einen 3D-basierten, KI-gestützten virtuellen Shop für Millionen Fans weltweit zu lancieren - exklusiv über Fenerium

    Boca Raton, Fla. (ots/PRNewswire) - Napster (https://www.napster.ai/?utm_source=
    press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=fenerbahcesk) (ehemals Infinite
    Reality), das innovative Unternehmen, das die nächste Generation digitaler
    Medien und E-Commerce vorantreibt, gab heute eine Partnerschaft mit dem
    türkischen Fußball-Schwergewicht Fenerbahçe (https://www.fenerbahce.org/)
    bekannt, um einen 3D-basierten, KI-gestützten virtuellen Shop zu starten, der
    exklusiv über Fenerium, die offizielle Einzelhandelsplattform des Vereins,
    verfügbar ist. Nach der kürzlichen Eröffnung des immersiven Stores von SL
    Benfica (https://www.slbenfica.pt/en-us/loja3D/#/pt_PT) festigt Napster mit dem
    heutigen Meilenstein seine Position als führender Anbieter von immersiven
    Erlebnissen.

    Untersuchungen zeigen, dass sich 90 % der Generation Z sich als Gamer bezeichnen
    (https://www.exclusible.com/resources/how-roblox-became-the-new-social-media-for
    -gen-z-and-alpha/) und 82 % der Sportfans (https://deloitte.wsj.com/cio/how-tech
    -can-enhance-in-person-professional-sports-experiences-648ecf37?utm_source=chatg
    pt.com) mobile Geräte nutzen, um Inhalte während der Übertragung von
    Veranstaltungen zu konsumieren. Dies deutet darauf hin, dass gamifizierte,
    interaktive Erlebnisse für junge, digital affine Verbraucher unverzichtbar sind.
    Der virtuelle Shop von Fenerbahçe ist auf der Höhe der Zeit und bietet Fans eine
    spielerische Umgebung, in der sie mit 3D-Modellen von Produkten interagieren
    können. Dazu kommt ein virtueller Einkaufsbegleiter mit künstlicher Intelligenz,
    der über einen Echtzeit-Video-Chat in mehreren Sprachen kommuniziert.

    Wesentliche Merkmale:

    - Zugänglich über die bestehende Website von Fenerbahçe: Kunden aus aller Welt
    können direkt über die Website von Fenerbahçe auf das Erlebnis zugreifen, ohne
    dass sie eine Anwendung herunterladen oder spezielle Hardware benötigen.
    - 3D-Merchandising: Der markeneigene Umkleideraum bietet über 50 Produkte, die
    in 3D betrachtet werden können, darunter auch die neue Adidas-Ausrüstung des
    Clubs.
    - KI-unterstützte Einkaufshilfe: Fans können per Video mit einem mehrsprachigen
    KI-Begleiter sprechen, der ihnen dabei hilft, die Website zu erkunden und
    Produkte auszuwählen.
    - Produkt-Interaktivität: Trikots und andere Produkte innerhalb der Plattform
    sind individuell anpassbar, wodurch das Erlebnis noch persönlicher und
    interaktiver wird.

    "Es ist unglaublich bereichernd zu sehen, wie sich unsere Lösungen auf globaler
    Ebene in den Bereichen Sport und Unterhaltung durchsetzen, die von einer
    riesigen, leidenschaftlichen Fangemeinde profitieren", so Sam Huber, CEO von
    MENA und Global President of Enterprise bei Napster. "Mit über 150 Millionen
    digitalen Interaktionen, die auf unserer Plattform verfolgt wurden, und mehr als
    500 erfolgreichen Projekten für bekannte Marken wie Crate & Barrel, J.Crew,
    Laura Mercier, Disney Music Group und Swarovski steht Napster an der Spitze der
    Innovation."

    Esin Güral Argat, Vorstandsmitglied von Fenerbahçe SK und Vorstandsvorsitzender
    von Fenerium: "Wir glauben an diese Initiative nicht nur als kommerzielles
    Unterfangen, sondern als strategischen Schritt, um die emotionale Bindung
    zwischen unseren Fans und dem Verein im digitalen Bereich zu vertiefen. Mit der
    Eröffnung des ersten virtuellen 3D-Shops in der Türkei bringen wir das
    Einkaufserlebnis aus dem Laden in die digitale Welt."

    Fans weltweit können über die offizielle Website von Fenerium auf den virtuellen
    Shop in englischer und türkischer Sprache zugreifen.

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/napster-geht-par
    tnerschaft-mit-fenerbahce-sk-ein-um-einen-3d-basierten-ki-gestutzten-virtuellen-
    shop-fur-millionen-fans-weltweit-zu-lancieren--exklusiv-uber-fenerium-302539215.
    html

    Pressekontakt:

    Pedro Pinto,
    pedro@empower-sports.com,
    +351 933 188 720

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180643/6104774
    OTS: Napster Partners




