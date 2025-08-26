US-Börsen legen zu - Konflikt um Unabhängigkeit der Zentralbank

Hiermit möchte ich nochmals kurz auf meinen Beitrag von letzter Woche eingehen und diesen etwas ergänzen. Heute geht es um den Hebeleffekt der regelmäßigen Sparraten während dem Vermögensaufbau. Für die Berechnungen habe ich auch dieses mal den Zinsrechner von www.zinsen-berechnen.de genutzt.





Nochmals kurz zur Erinnerung:

Letzte Woche habe ich 4 mögliche Anleger vorgestellt, jeweils mit einem Startkapital von 100.000 € und einem Anlagehorizont von 25 Jahren. Allerdings hatte jeder Anleger verschiedene monatliche Sparraten über diesen gesamten Zeitraum (= 0, 100, 200 und 500 €). In diesen Beispielrechnungen zur Rendite hatte ich allerdings bei allen Anlegern die Zielsumme von 1.000.000 Euro berechnet.

Was wäre nun, wenn alle Anleger die selbe Rendite wie unser Anleger 1 erzielen würde? Dieser Anleger erzielte in unserer Berechnung eine starke durchschnittliche Jahresrendite von 9,648 % p.a., während Anleger 4 sich mit lediglich 7,330 % p.a. begnügen musste.

Also schauen wir uns nun die möglichen Entwicklungen bei allen Anlegern mit einer einheitlichen Rendite von 9,648 % p.a. an:





100.000 € Startkapital ohne regelmäßige Sparraten





Anleger 1, der sein Startkapital von 100.000 € im weiteren Zeitablauf komplett ohne weitere Sparraten erzielt mit seiner durchschnittlichen Rendite von 9,648 % p.a. über den Zeitraum von 25 Jahren eine Gesamtsumme von 1.000.041,13 €.





100.000 € Startkapital mit monatlichen Sparraten von 100 €





Anleger 2, der monatlich seinem Depot jeweils 100 € über die gesamten 25 Jahre hinzufügt, kommt mit einer Rendite von 9,648 % p.a. auf die Gesamtsumme in Höhe von 1.117.836,81 €.

Es fließen weitere 30.000 € durch die Einzahlungen in den Vermögensaufbau.





100.000 € Startkapital mit monatlichen Sparraten von 200 €





Anleger 3, der monatlich seinem Depot jeweils 200 € über die gesamten 25 Jahre hinzufügt und ebenfalls eine Rendite von 9,648 % p.a. erzielt, hievt sein Vermögen auf eine Gesamtsumme von 1.235.632,49 €.

Insgesamt fließen weitere 60.000 € durch die Einzahlungen in den Vermögensaufbau.





100.000 € Startkapital mit monatlichen Sparraten von 500 €





Anleger 4, der es schafft monatlich seinem Depot sogar jeweils 500 € über die gesamten 25 Jahre hinzuzufügen, hebelt sein Depot bei einer Rendite von 9,648 % p.a. auf ein Gesamtvermögen in Höhe von 1.589.019,54 €.

Insgesamt zahlt er weitere 124.000 € durch die Einzahlungen in den Vermögensaufbau.









FAZIT:

Durch regelmäßige monatliche Sparraten und konsequentem Investieren kann ein bedeutsamer Hebeleffekt im Vermögensaufbau erreicht werden. Natürlich erfordert das Sparen und Investieren über solch lange Zeiträume eine gehörige Ausdauer und vor allem Disziplin, aber die Beispiele sind keinesfalls unrealistisch. Ich denke jeder Anleger, mit Einnahmen im Bereich der Mittelschicht und vor allem einem guten Finanzmanagement, kann durchaus bedeutsame Summen in seinem Leben ansparen und schlussendlich auch hohe Zielsummen für seinen Lebensabend erreichen. Bei vielen Menschen fehlt es meiner Meinung nach aber grundsätzlich an der richtigen Einstellung, dem „richtigen“ Umgang mit dem hart erwirtschafteten Geld und/oder der nötigen Ausdauer und Disziplin.

Vielleicht noch eine kurze Anmerkung zum Schluss: Ich bin 42 Jahre alt, mein Aktiendepot hat aktuell ein Stand von über 140.000 €, erreiche monatliche Sparraten von 500 € und mehr und ich habe noch fast 25 Jahre bis zum Renteneintritt (Stand heute!). Somit halte ich mich bei meinen Berechnungen auch - in meinen Augen - an mögliche und erreichbare Ziele.

Und nein, ich habe keinen hochbezahlten Managerjob, sondern bin Altenpfleger in der Funktion als Wohnbereichsleiter und werde nach Tarif bezahlt (und beschwere mich nicht über mein Gehalt oder sonstiges).

Ich wünsche allen viel Erfolge, egal ob mit regelmäßigen Sparraten oder ohne!