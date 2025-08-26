BERNSTEIN RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 620 dänischen Kronen belassen. Florent Cespedes nahm in einer am Dienstag vorliegenden Studie Bezug zu Studienergebnissen des US-Konkurrenten Eli Lilly im Bereich der Abnehmmedikamente. Das Medikament Orforglipron der Amerikaner sei ein ernstzunehmender Konkurrent für Novo Nordisk, denn Abnehmmittel in Tablettenform blieben eine attraktive Option. Es bestätige sich, dass es im Bereich der Fettleibigkeit kein Szenario gebe, in dem nur Platz für einen Gewinner sei./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 15:46 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 15:46 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,55 % und einem Kurs von 47,46EUR auf Lang & Schwarz (26. August 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 620,00 € , was eine Steigerung von +1206,50% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer