Im Zeitalter der Evolution behält Michter's seine Krone als meistgeschätzter Whiskey der Welt

LOUISVILLE, Ky., 27. August 2025 /PRNewswire/ -- Während sich Brennereien weltweit mit neuen Umständen und Möglichkeiten auseinandersetzen, hat eine globale Akademie von Experten, die von Drinks International einberufen wurde, dem in Louisville ansässigen Unternehmen Michter's zum dritten Mal in Folge die höchste Auszeichnung der Whiskeybranche verliehen: Der meistbewunderte Whiskey der Welt. Die jährliche Top-50-Rangliste von Drinks International gilt als die maßgebliche Liste der besten Whiskys der Welt und stellt den Gipfel der Leistung in der Branche dar.

Matt Magliocco, Executive Vice President von Michter's, kommentierte: „Es ist buchstäblich ein Traum, dass Michter's als World's Most Admired Whiskey anerkannt wird. Es gibt so viele hervorragende Brennereien auf der ganzen Welt mit so vielen talentierten Menschen, die ausgezeichneten Whiskey herstellen. Es ist sehr demütigend, von unseren Kollegen in der Branche anerkannt zu werden, wenn es unzählige Menschen gibt, die so inspirierende Arbeit leisten und phänomenale Produkte schaffen. Wir sind auch den wunderbaren Journalisten und Verlegern der weltweiten Fachpresse sehr dankbar, die uns geholfen haben, unsere Geschichte mit der Welt zu teilen, und die die Leser - Verbraucher und Fachleute gleichermaßen - weiterhin über die großartige Arbeit der Menschen in unserer Branche informieren. Jeder Erfolg, den Michter's erreicht hat oder erreichen kann, ist nur dank unserer Unterstützer im Handel möglich. Wir sind ihnen auf ewig dankbar".

Die Rangliste wird von einer internationalen Akademie ermittelt, die sich aus 100 unabhängigen, weltweit tätigen Getränkeeinkäufern, Journalisten, Barkeepern und Whisky-Experten zusammensetzt. Laut Shay Waterworth, Redakteurin von Drinks International, „erfüllt Michter's alle Kriterien, um eine bewunderte Whiskeymarke zu sein. Er ehrt traditionelle Praktiken und treibt gleichzeitig die Innovation voran, er hat Herkunft, ohne altmodisch zu sein, und sein Whiskey ist exklusiv, aber an den richtigen Orten erhältlich. In den letzten 30 Jahren haben sich Joe und Matt Magliocco und die gesamte Michter's-Familie einen hervorragenden Ruf in der weltweiten Barbranche erworben, und die Qualität ihres Whiskeys wird von den besten Experten der Branche geschätzt. Einmal an der Spitze der Rangliste zu stehen, war schon eine beeindruckende Leistung, aber es dreimal hintereinander zu schaffen, ist einmalig und wird wohl so schnell nicht wieder vorkommen."