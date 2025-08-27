Im Zeitalter der Evolution behält Michter's seine Krone als meistgeschätzter Whiskey der Welt

Louisville, Ky. (ots/PRNewswire) - Destillateur aus Louisville erhält zum

dritten Mal die höchste Auszeichnung der Branche von der globalen

Experten-Akademie



Während sich Brennereien weltweit mit neuen Umständen und Möglichkeiten

auseinandersetzen, hat eine globale Akademie von Experten, die von Drinks

International einberufen wurde, dem in Louisville ansässigen Unternehmen

Michter's zum dritten Mal in Folge die höchste Auszeichnung der Whiskeybranche

verliehen: Der meistbewunderte Whiskey der Welt. Die jährliche Top-50-Rangliste

von Drinks International gilt als die maßgebliche Liste der besten Whiskys der

Welt und stellt den Gipfel der Leistung in der Branche dar.





Matt Magliocco, Executive Vice President von Michter's, kommentierte: "Es istbuchstäblich ein Traum, dass Michter's als World's Most Admired Whiskeyanerkannt wird. Es gibt so viele hervorragende Brennereien auf der ganzen Weltmit so vielen talentierten Menschen, die ausgezeichneten Whiskey herstellen. Esist sehr demütigend, von unseren Kollegen in der Branche anerkannt zu werden,wenn es unzählige Menschen gibt, die so inspirierende Arbeit leisten undphänomenale Produkte schaffen. Wir sind auch den wunderbaren Journalisten undVerlegern der weltweiten Fachpresse sehr dankbar, die uns geholfen haben, unsereGeschichte mit der Welt zu teilen, und die die Leser - Verbraucher und Fachleutegleichermaßen - weiterhin über die großartige Arbeit der Menschen in unsererBranche informieren. Jeder Erfolg, den Michter's erreicht hat oder erreichenkann, ist nur dank unserer Unterstützer im Handel möglich. Wir sind ihnen aufewig dankbar".Die Rangliste wird von einer internationalen Akademie ermittelt, die sich aus100 unabhängigen, weltweit tätigen Getränkeeinkäufern, Journalisten, Barkeepernund Whisky-Experten zusammensetzt. Laut Shay Waterworth, Redakteurin von DrinksInternational , "erfüllt Michter's alle Kriterien, um eine bewunderteWhiskeymarke zu sein. Er ehrt traditionelle Praktiken und treibt gleichzeitigdie Innovation voran, er hat Herkunft, ohne altmodisch zu sein, und sein Whiskeyist exklusiv, aber an den richtigen Orten erhältlich. In den letzten 30 Jahrenhaben sich Joe und Matt Magliocco und die gesamte Michter's-Familie einenhervorragenden Ruf in der weltweiten Barbranche erworben, und die Qualität ihresWhiskeys wird von den besten Experten der Branche geschätzt. Einmal an derSpitze der Rangliste zu stehen, war schon eine beeindruckende Leistung, aber esdreimal hintereinander zu schaffen, ist einmalig und wird wohl so schnell nicht