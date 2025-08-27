    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Im Zeitalter der Evolution behält Michter's seine Krone als meistgeschätzter Whiskey der Welt

    Louisville, Ky. (ots/PRNewswire) - Destillateur aus Louisville erhält zum
    dritten Mal die höchste Auszeichnung der Branche von der globalen
    Experten-Akademie

    Während sich Brennereien weltweit mit neuen Umständen und Möglichkeiten
    auseinandersetzen, hat eine globale Akademie von Experten, die von Drinks
    International einberufen wurde, dem in Louisville ansässigen Unternehmen
    Michter's zum dritten Mal in Folge die höchste Auszeichnung der Whiskeybranche
    verliehen: Der meistbewunderte Whiskey der Welt. Die jährliche Top-50-Rangliste
    von Drinks International gilt als die maßgebliche Liste der besten Whiskys der
    Welt und stellt den Gipfel der Leistung in der Branche dar.

    Matt Magliocco, Executive Vice President von Michter's, kommentierte: "Es ist
    buchstäblich ein Traum, dass Michter's als World's Most Admired Whiskey
    anerkannt wird. Es gibt so viele hervorragende Brennereien auf der ganzen Welt
    mit so vielen talentierten Menschen, die ausgezeichneten Whiskey herstellen. Es
    ist sehr demütigend, von unseren Kollegen in der Branche anerkannt zu werden,
    wenn es unzählige Menschen gibt, die so inspirierende Arbeit leisten und
    phänomenale Produkte schaffen. Wir sind auch den wunderbaren Journalisten und
    Verlegern der weltweiten Fachpresse sehr dankbar, die uns geholfen haben, unsere
    Geschichte mit der Welt zu teilen, und die die Leser - Verbraucher und Fachleute
    gleichermaßen - weiterhin über die großartige Arbeit der Menschen in unserer
    Branche informieren. Jeder Erfolg, den Michter's erreicht hat oder erreichen
    kann, ist nur dank unserer Unterstützer im Handel möglich. Wir sind ihnen auf
    ewig dankbar".

    Die Rangliste wird von einer internationalen Akademie ermittelt, die sich aus
    100 unabhängigen, weltweit tätigen Getränkeeinkäufern, Journalisten, Barkeepern
    und Whisky-Experten zusammensetzt. Laut Shay Waterworth, Redakteurin von Drinks
    International , "erfüllt Michter's alle Kriterien, um eine bewunderte
    Whiskeymarke zu sein. Er ehrt traditionelle Praktiken und treibt gleichzeitig
    die Innovation voran, er hat Herkunft, ohne altmodisch zu sein, und sein Whiskey
    ist exklusiv, aber an den richtigen Orten erhältlich. In den letzten 30 Jahren
    haben sich Joe und Matt Magliocco und die gesamte Michter's-Familie einen
    hervorragenden Ruf in der weltweiten Barbranche erworben, und die Qualität ihres
    Whiskeys wird von den besten Experten der Branche geschätzt. Einmal an der
    Spitze der Rangliste zu stehen, war schon eine beeindruckende Leistung, aber es
    dreimal hintereinander zu schaffen, ist einmalig und wird wohl so schnell nicht
    Seite 1 von 3 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Im Zeitalter der Evolution behält Michter's seine Krone als meistgeschätzter Whiskey der Welt Destillateur aus Louisville erhält zum dritten Mal die höchste Auszeichnung der Branche von der globalen Experten-Akademie Während sich Brennereien weltweit mit neuen Umständen und Möglichkeiten auseinandersetzen, hat eine globale Akademie von …