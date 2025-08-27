Im Zeitalter der Evolution behält Michter's seine Krone als meistgeschätzter Whiskey der Welt
Louisville, Ky. (ots/PRNewswire) - Destillateur aus Louisville erhält zum
dritten Mal die höchste Auszeichnung der Branche von der globalen
Experten-Akademie
Während sich Brennereien weltweit mit neuen Umständen und Möglichkeiten
auseinandersetzen, hat eine globale Akademie von Experten, die von Drinks
International einberufen wurde, dem in Louisville ansässigen Unternehmen
Michter's zum dritten Mal in Folge die höchste Auszeichnung der Whiskeybranche
verliehen: Der meistbewunderte Whiskey der Welt. Die jährliche Top-50-Rangliste
von Drinks International gilt als die maßgebliche Liste der besten Whiskys der
Welt und stellt den Gipfel der Leistung in der Branche dar.
dritten Mal die höchste Auszeichnung der Branche von der globalen
Experten-Akademie
Während sich Brennereien weltweit mit neuen Umständen und Möglichkeiten
auseinandersetzen, hat eine globale Akademie von Experten, die von Drinks
International einberufen wurde, dem in Louisville ansässigen Unternehmen
Michter's zum dritten Mal in Folge die höchste Auszeichnung der Whiskeybranche
verliehen: Der meistbewunderte Whiskey der Welt. Die jährliche Top-50-Rangliste
von Drinks International gilt als die maßgebliche Liste der besten Whiskys der
Welt und stellt den Gipfel der Leistung in der Branche dar.
Matt Magliocco, Executive Vice President von Michter's, kommentierte: "Es ist
buchstäblich ein Traum, dass Michter's als World's Most Admired Whiskey
anerkannt wird. Es gibt so viele hervorragende Brennereien auf der ganzen Welt
mit so vielen talentierten Menschen, die ausgezeichneten Whiskey herstellen. Es
ist sehr demütigend, von unseren Kollegen in der Branche anerkannt zu werden,
wenn es unzählige Menschen gibt, die so inspirierende Arbeit leisten und
phänomenale Produkte schaffen. Wir sind auch den wunderbaren Journalisten und
Verlegern der weltweiten Fachpresse sehr dankbar, die uns geholfen haben, unsere
Geschichte mit der Welt zu teilen, und die die Leser - Verbraucher und Fachleute
gleichermaßen - weiterhin über die großartige Arbeit der Menschen in unserer
Branche informieren. Jeder Erfolg, den Michter's erreicht hat oder erreichen
kann, ist nur dank unserer Unterstützer im Handel möglich. Wir sind ihnen auf
ewig dankbar".
Die Rangliste wird von einer internationalen Akademie ermittelt, die sich aus
100 unabhängigen, weltweit tätigen Getränkeeinkäufern, Journalisten, Barkeepern
und Whisky-Experten zusammensetzt. Laut Shay Waterworth, Redakteurin von Drinks
International , "erfüllt Michter's alle Kriterien, um eine bewunderte
Whiskeymarke zu sein. Er ehrt traditionelle Praktiken und treibt gleichzeitig
die Innovation voran, er hat Herkunft, ohne altmodisch zu sein, und sein Whiskey
ist exklusiv, aber an den richtigen Orten erhältlich. In den letzten 30 Jahren
haben sich Joe und Matt Magliocco und die gesamte Michter's-Familie einen
hervorragenden Ruf in der weltweiten Barbranche erworben, und die Qualität ihres
Whiskeys wird von den besten Experten der Branche geschätzt. Einmal an der
Spitze der Rangliste zu stehen, war schon eine beeindruckende Leistung, aber es
dreimal hintereinander zu schaffen, ist einmalig und wird wohl so schnell nicht
buchstäblich ein Traum, dass Michter's als World's Most Admired Whiskey
anerkannt wird. Es gibt so viele hervorragende Brennereien auf der ganzen Welt
mit so vielen talentierten Menschen, die ausgezeichneten Whiskey herstellen. Es
ist sehr demütigend, von unseren Kollegen in der Branche anerkannt zu werden,
wenn es unzählige Menschen gibt, die so inspirierende Arbeit leisten und
phänomenale Produkte schaffen. Wir sind auch den wunderbaren Journalisten und
Verlegern der weltweiten Fachpresse sehr dankbar, die uns geholfen haben, unsere
Geschichte mit der Welt zu teilen, und die die Leser - Verbraucher und Fachleute
gleichermaßen - weiterhin über die großartige Arbeit der Menschen in unserer
Branche informieren. Jeder Erfolg, den Michter's erreicht hat oder erreichen
kann, ist nur dank unserer Unterstützer im Handel möglich. Wir sind ihnen auf
ewig dankbar".
Die Rangliste wird von einer internationalen Akademie ermittelt, die sich aus
100 unabhängigen, weltweit tätigen Getränkeeinkäufern, Journalisten, Barkeepern
und Whisky-Experten zusammensetzt. Laut Shay Waterworth, Redakteurin von Drinks
International , "erfüllt Michter's alle Kriterien, um eine bewunderte
Whiskeymarke zu sein. Er ehrt traditionelle Praktiken und treibt gleichzeitig
die Innovation voran, er hat Herkunft, ohne altmodisch zu sein, und sein Whiskey
ist exklusiv, aber an den richtigen Orten erhältlich. In den letzten 30 Jahren
haben sich Joe und Matt Magliocco und die gesamte Michter's-Familie einen
hervorragenden Ruf in der weltweiten Barbranche erworben, und die Qualität ihres
Whiskeys wird von den besten Experten der Branche geschätzt. Einmal an der
Spitze der Rangliste zu stehen, war schon eine beeindruckende Leistung, aber es
dreimal hintereinander zu schaffen, ist einmalig und wird wohl so schnell nicht
Autor folgen