    Sunshare enthüllt Glory

    Heim-Energiespeichersystem mit eXtraSolid Semi-Solid-Technologie

    Von EVs zu Häusern: Semi-Solid-Batterie, EV-Grade-Sicherheit für jedes Haus

    MÜNCHEN, 27. August 2025 /PRNewswire/ -- Als Teil des Ökosystems der Sungrow-Gruppe kündigt Sunshare den Vorverkauf seines neuen Glory-Heimspeichersystems an. Glory wurde mit EV-gerechter Sicherheit entwickelt und setzt neue Maßstäbe für Energielösungen im Haushalt. Sie verfügt über die halbfeste eXtraSolid-Batterietechnologie, ein integriertes Aerosol-Brandschutzsystem und einen intelligenten 24/7 Battery Guardian, der einen mehrschichtigen Schutz bietet und so für Sicherheit und langfristige Zuverlässigkeit sorgt.

    Sunshare Glory Semi-Solid Balcony Power Storage System

    In ganz Europa treiben die hohen Strompreise die Nachfrage nach Speicheranlagen in die Höhe. Doch Sicherheitsbedenken und Installationsgrenzen halten viele Familien davon ab. Glory löst dieses Problem durch die nahtlose Verbindung mit dem Sunshare Ray Balkonsolarsystem - einer bohrerlosen Solarlösung, die sich an Balkone, Gärten und Terrassen anpassen lässt - und der iShareCloud-App für Energieeinblicke in Echtzeit. Zusammen mit intelligenten Zählern und Steckern ermöglicht Glory eine Null-Einspeise-Erfahrung und stellt sicher, dass der Solarstrom zuerst zu Hause verbraucht wird.

    Safer, Stronger, More Reliable

    Das Vollmetallgehäuse des Glory, die halbfeste Batterie und das intelligente BMS sorgen für eine Widerstandsfähigkeit auf EV-Niveau. Der 24/7 Battery Guardian sorgt dafür, dass Familien Solarstrom sicher und vertrauensvoll genießen können.

    Max Savings. Zero Waste

    Das modulare Design von Glory lässt sich von 1,5 bis 10 kWh skalieren und mit Sunshare Ray für bis zu 3.200 W koppeln. Mit über 7.000 Ladezyklen und einer Lebensdauer von 20 Jahren übertrifft es die Industriestandards um 30 %, maximiert die Einsparungen und senkt die Energiekosten auf nahezu Null.

    Intelligent, einfach, langlebig

    Mit der intuitiven Überwachung über die iShareCloud App können die Nutzer jedes Watt verfolgen und optimieren. Glory ist für einen Temperaturbereich von -20 °C bis 55 °C ausgelegt und entspricht der Schutzart IP65, was einen zuverlässigen Betrieb in allen Umgebungen gewährleistet.

    Entdecken Sie, wie Glory die Energie im Haus umwandelt: https://bit.ly/3VjRfml

    Über Sunshare 

    Sunshare wurde 2023 unter dem Namen Sungrow gegründet und bringt "grünen Strom für Lebensmomente" in die Haushalte. Wir suchen Partner in ganz Europa, um die Zukunft der sauberen Energie zu beschleunigen. Weitere Informationen: https://sunsharetek.com

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2757817/PR_Sunshare_Glory.jpg

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/sunshare-enthullt-glory-heim-energiespeichersystem-mit-extrasolid-semi-solid-technologie-302539595.html



