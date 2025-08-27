    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Nürnberger Nachrichten' zu Bayerns Atomtransporten

    Für Sie zusammengefasst
    • CSU befürwortet Atomkraft, lehnt Endlager ab.
    • Radioaktiver Müll wird ins Ausland transportiert.
    • Verantwortung wird von Bayern auf andere Länder verlagert.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Bayerns Atomtransporten:

    "Seit Jahrzehnten propagiert die CSU die Atomkraft, schließt aber gleichzeitig ein Endlager für den ganzen produzierten radioaktiven Müll in Bayern kategorisch aus. Das Schema ist nicht neu. (...) Wir bringen den Dreck lieber in andere Länder, statt dass wir ihn uns vor die Haustür stellen. Da gehört er aber eigentlich hin."/yyzz/DP/stw



    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Verfasst von dpa-AFX
