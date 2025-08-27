NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Bayerns Atomtransporten:

"Seit Jahrzehnten propagiert die CSU die Atomkraft, schließt aber gleichzeitig ein Endlager für den ganzen produzierten radioaktiven Müll in Bayern kategorisch aus. Das Schema ist nicht neu. (...) Wir bringen den Dreck lieber in andere Länder, statt dass wir ihn uns vor die Haustür stellen. Da gehört er aber eigentlich hin."/yyzz/DP/stw



