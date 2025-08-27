    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Reutlinger General-Anzeiger' zu Rauswurf bei US-Notenbank

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump kann Kritik an seiner Macht nicht ertragen.
    • Geldpolitik interessiert ihn weniger als Gehorsam.
    • Konsequenzen seiner Einflussnahme sind ihm egal.

    REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Rauswurf bei US-Notenbank:

    "Für den Egomanen Trump ist es offensichtlich kaum zu ertragen, dass es eine Institution in seinem Staat gibt, die es wagt, sich gegen seinen autokratischen Führungsstil aufzulehnen - und das auch noch mit Erfolg. Sinn oder Unsinn der Geldpolitik interessieren Trump dabei weniger. Allein der Mangel an Gehorsam ist ihm ein Stachel im Fleisch, der ihn rasend macht. Drohende Konsequenzen seiner Einflussnahme erkennt er nicht - oder sie sind ihm gleichgültig."/yyzz/DP/stw



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Rauswurf bei US-Notenbank "Reutlinger General-Anzeiger" zu Rauswurf bei US-Notenbank: "Für den Egomanen Trump ist es offensichtlich kaum zu ertragen, dass es eine Institution in seinem Staat gibt, die es wagt, sich gegen seinen autokratischen Führungsstil aufzulehnen - …