    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Habeck

    Für Sie zusammengefasst
    • Klöckner zeigt Schwächen in parteilicher Neutralität.
    • Habecks Kritik an Klöckner ist schlechter politischer Stil.
    • Frust über Klöckner spiegelt Habecks gescheiterte Karriere.

    HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Habeck:

    "Ganz unrecht hat er ja nicht: In der Tat zeigt Julia Klöckner als Bundestagspräsidentin sichtbar Schwächen in Fragen parteilicher Neutralität. Ihre Interventionen betreffen oft den politischen Gegner, angefangen bei Kleidungsvorschriften bis hin zum Nichthissen der Regenbogenflagge. Souverän wirkt das alles nicht. Und dennoch: So wie der abgewählte Vizekanzler Robert Habeck mit der CDU-Politikerin Klöckner und seinem bayrischen Intimfeind, CSU-Chef Markus Söder, abrechnet: Das ist schlechter politischer Stil. Und so zeigt sich der einstige Vorzeige-Grüne, der sich selbst gerne als den gütigen Erklär-Bären inszenierte, auf den letzten Metern seiner politischen Laufbahn als ein Gescheiterter, der seinem Frust freien Lauf lässt. Davon hat Habeck nichts. Und seine Partei hat auch nichts davon - außer der Nachfrage: Wen habt Ihr denn da zu eurem Spitzenkandidaten im letzten Wahlkampf gemacht?"/yyzz/DP/stw





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Habeck "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Habeck: "Ganz unrecht hat er ja nicht: In der Tat zeigt Julia Klöckner als Bundestagspräsidentin sichtbar Schwächen in Fragen parteilicher Neutralität. Ihre Interventionen betreffen oft den politischen Gegner, angefangen …