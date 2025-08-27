Rheinmetall stellt neues Werk für Artilleriemunition vor
- Rheinmetall eröffnet neues Werk für Artilleriemunition.
- Serienproduktion von 155-Millimeter-Geschossen startet bald.
- Ziel: 1,5 Millionen Geschosse bis 2027 produzieren.
UNTERLÜSS (dpa-AFX) - Mit einem neuen Werk für Artilleriemunition möchte der Rüstungskonzern Rheinmetall seine Rolle als stärkster Hersteller von 155-Millimeter-Geschossen in der westlichen Welt festigen. Zu der Einweihung der Anlage am Mittwoch (15 Uhr) im niedersächsischen Unterlüß erwartet Konzernchef Armin Papperger Vizekanzler und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Nato-Generalsekretär Mark Rutte.
Die Serienproduktion der 155-Millimeter-Geschosse soll in dem neuen Werk in Kürze starten. Nach einem Probebetrieb soll die Produktionsmenge nun schrittweise hochgefahren werden: Dieses Jahr sollen 25.000 Schuss gefertigt werden, 2027 sollen es 350.000 Schuss sein. Inklusive der Fertigung in anderen Werken möchte Rheinmetall 2027 auf 1,5 Millionen Geschosse kommen.
An seinem Standort Unterlüß ist Rheinmetall schon lange präsent, die Waffenschmiede hat dort bereits einen eher kleinen Produktionsbereich für Artilleriemunition sowie andere Bereiche - etwa die Fertigung des Schützenpanzers Puma - und eine kilometerlange Schießbahn. Nun gewinnt die Produktion von 155-Millimeter-Geschossen dort an Gewicht. Die Nachfrage nach so einer Munition ist mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs 2022 nach oben geschnellt, Rheinmetall gehört zu den wichtigsten Lieferanten des von Russland angegriffenen Landes./wdw/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 1.635 auf Lang & Schwarz (26. August 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +5,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,74 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 75,10 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.048,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.740,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von +5,87 %/+36,90 % bedeutet.
Lieber Sebaldo, alle Achtung, du kannst Sarkasmus. Solche Beiträge bringen einfach gar nix, außer, dass du dich jetzt toll fühlst. Wenn du was Substanzielles beizutragen hast, freuen sich alle hier sicherlich über deine Beiträge. Ansonsten einfach mal nix schreiben. Übrigens sind wir hier bei Rheinmetall, da geht es eben um Waffen. Muss man nicht mögen, aber dann ist man halt hier falsch. Deine Kurskalkulation kannst du ja gerne darlegen, bin gespannt darauf.
- „30-fach seit Kriegsbeginn“ stimmt so nicht. Laut IR lag RHM am 25.02.2022 bei ~101 €; das ATH lag bei ~1.944 € (02.06.2025). Das ist ~19-fach; aktuell ~1.600 € also ~16-fach – nicht 30-fach. (https://www.rheinmetall.com/de/unternehmen/historie/aktiengeschichte#anchor-2022)
- „Vor <1 Jahr noch 500 €“ passt nicht: Schon im März 2025 stand RHM teils >1.200 €, später das ATH knapp 1.950 €.
- Fundamental: Auftragsbestand ~63 Mrd. € (30.06.2025); Ausblick 2025: Umsatz +25–30 %, Marge ~15,5 % – Q2 war unter Erwartung, Guidance aber bestätigt.
Jetzt geht es wieder rauf denn man spricht schon über ein Kriegsjahr 2026 . Die Bedingungen der USA für die Europäer sind unannehmbar.