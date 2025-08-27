    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntel AktievorwärtsNachrichten zu Intel
    CSU-Generalsekretär fordert Habeck-Untersuchungsausschuss

    Für Sie zusammengefasst
    • Rückzug von Habeck: CSU fordert Untersuchungsausschuss.
    • Huber kritisiert Habecks Umgang mit Steuergeldern.
    • Untersuchung zu Northvolt und gescheiterten Projekten.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem angekündigten Rückzug des Grünen-Abgeordneten Robert Habeck aus dem Bundestag hat CSU-Generalsekretär Martin Huber seine Forderung nach einem Untersuchungsausschuss zum Umgang des früheren Wirtschaftsministers mit Steuergeldern bekräftigt. "Robert Habeck kann nicht ernsthaft erwarten, dass mit dem Austritt aus dem Bundestag sein Fehlverhalten als Minister vergessen ist", sagte Huber der Deutschen Presse-Agentur. "Ob Northvolt, Intel oder Wolfspeed , bei Habeck jagte ein Skandal den nächsten."

    Huber hatte schon früher einen Untersuchungsausschuss vor allem zur Förderung eines geplanten Fabrikbaus des Batterieherstellers Northvolt in Schleswig-Holstein während der Amtszeit Habecks gefordert. Dafür hatte die staatliche Förderbank KfW rund 600 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Im März meldete das Unternehmen Insolvenz an. Bei Intel und Wolfspeed geht es um gescheiterte Pläne für den Bau von Chipfabriken in Magdeburg und im Saarland.

    "Ein Untersuchungsausschuss muss sich damit beschäftigen, wie Habeck Milliarden an Steuergeldern verbrennen konnte", sagte Huber. Er sei "der schlechteste Wirtschaftsminister aller Zeiten" gewesen. Für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses reichen die Stimmen von einem Viertel der Bundestagsabgeordneten aus. CDU und CSU sind im Parlament stark genug vertreten, um ihn im Alleingang einzusetzen./mfi/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie

    Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 24,35 auf Nasdaq (27. August 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um -2,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,80 %.

    Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 91,59 Mrd..

    Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,250USD. Von den letzten 8 Analysten der Intel Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000USD und das höchste Kursziel liegt bei 25,00USD was eine Bandbreite von -13,76 %/+2,67 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
