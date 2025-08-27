CSU-Generalsekretär fordert Habeck-Untersuchungsausschuss

"Ein Untersuchungsausschuss muss sich damit beschäftigen, wie Habeck Milliarden an Steuergeldern verbrennen konnte", sagte Huber. Er sei "der schlechteste Wirtschaftsminister aller Zeiten" gewesen. Für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses reichen die Stimmen von einem Viertel der Bundestagsabgeordneten aus. CDU und CSU sind im Parlament stark genug vertreten, um ihn im Alleingang einzusetzen./mfi/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 24,35 auf Nasdaq (27. August 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um -2,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,80 %.

Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 91,59 Mrd..

Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,250USD. Von den letzten 8 Analysten der Intel Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000USD und das höchste Kursziel liegt bei 25,00USD was eine Bandbreite von -13,76 %/+2,67 % bedeutet.