CSU-Generalsekretär fordert Habeck-Untersuchungsausschuss
- Rückzug von Habeck: CSU fordert Untersuchungsausschuss.
- Huber kritisiert Habecks Umgang mit Steuergeldern.
- Untersuchung zu Northvolt und gescheiterten Projekten.
MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem angekündigten Rückzug des Grünen-Abgeordneten Robert Habeck aus dem Bundestag hat CSU-Generalsekretär Martin Huber seine Forderung nach einem Untersuchungsausschuss zum Umgang des früheren Wirtschaftsministers mit Steuergeldern bekräftigt. "Robert Habeck kann nicht ernsthaft erwarten, dass mit dem Austritt aus dem Bundestag sein Fehlverhalten als Minister vergessen ist", sagte Huber der Deutschen Presse-Agentur. "Ob Northvolt, Intel oder Wolfspeed , bei Habeck jagte ein Skandal den nächsten."
Huber hatte schon früher einen Untersuchungsausschuss vor allem zur Förderung eines geplanten Fabrikbaus des Batterieherstellers Northvolt in Schleswig-Holstein während der Amtszeit Habecks gefordert. Dafür hatte die staatliche Förderbank KfW rund 600 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Im März meldete das Unternehmen Insolvenz an. Bei Intel und Wolfspeed geht es um gescheiterte Pläne für den Bau von Chipfabriken in Magdeburg und im Saarland.
"Ein Untersuchungsausschuss muss sich damit beschäftigen, wie Habeck Milliarden an Steuergeldern verbrennen konnte", sagte Huber. Er sei "der schlechteste Wirtschaftsminister aller Zeiten" gewesen. Für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses reichen die Stimmen von einem Viertel der Bundestagsabgeordneten aus. CDU und CSU sind im Parlament stark genug vertreten, um ihn im Alleingang einzusetzen./mfi/DP/zb
Die US-Regierung ist mit rund zehn Prozent bei Intel eingestiegen und hat dafür etwa 8,9 Milliarden Dollar an Subventionen als Gegenleistung gezahlt. Die Beteiligung erfolgt ohne Stimmrechte und soll vor allem die amerikanische Halbleiterproduktion stärken. Der Aktienkurs von Intel stieg nach der Bekanntgabe um rund sechs Prozent. Die staatliche Unterstützung verleiht Intel mehr finanzielle Stabilität, doch die grundlegenden Markt- und Technologieprobleme des Unternehmens bleiben bestehen.
https://thedeepdive.ca/did-intel-just-give-away-10-stake-to-white-house-for-free/
Trump sichert sich hier mit einem lumpen Trick Anteile an einem Unternehmen! Intel wird nicht das einzige Unternehmen bleiben, die Demokratie geht vor die Hunde!
Amen 🙏 nur meine persönliche Meinung!