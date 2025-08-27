    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAccelleron Industries AktievorwärtsNachrichten zu Accelleron Industries
    Accelleron boomt: Rekordhalbjahr dank starker Nachfrage

    Accelleron Industries AG glänzt mit beeindruckenden Wachstumszahlen und blickt optimistisch in die Zukunft, trotz geopolitischer Herausforderungen.

    • Accelleron Industries AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 608,0 Mio. USD, was einem Anstieg von 20,3% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Das operative EBITA stieg um 20,8% auf 154,9 Mio. USD, während das Nettoeinkommen um 29,5% auf 114,7 Mio. USD zunahm.
    • Die Nachfrage nach Turboladern und Services für die Schifffahrtsindustrie sowie Energieanwendungen trugen maßgeblich zum Wachstum bei.
    • Accelleron erwartet für 2025 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 16–19% und eine EBITA-Marge von 24–25%.
    • Geopolitische Unsicherheiten, insbesondere ein neuer US-Zoll von 39% auf Schweizer Waren, stellen kurzfristige Herausforderungen dar.
    • Das Unternehmen plant, seine Preisstrategie zu überprüfen und die betriebliche Effizienz zu steigern, um seinen Wettbewerbsvorteil zu sichern.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Accelleron Industries ist am 27.08.2025.


    Accelleron Industries

    +1,90 %
    +1,94 %
    +2,89 %
    +258,84 %
    ISIN:CH1169360919WKN:A3DRSU





    Autor
    wO Newsflash
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
