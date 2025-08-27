Accelleron boomt: Rekordhalbjahr dank starker Nachfrage
Accelleron Industries AG glänzt mit beeindruckenden Wachstumszahlen und blickt optimistisch in die Zukunft, trotz geopolitischer Herausforderungen.
- Accelleron Industries AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 608,0 Mio. USD, was einem Anstieg von 20,3% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das operative EBITA stieg um 20,8% auf 154,9 Mio. USD, während das Nettoeinkommen um 29,5% auf 114,7 Mio. USD zunahm.
- Die Nachfrage nach Turboladern und Services für die Schifffahrtsindustrie sowie Energieanwendungen trugen maßgeblich zum Wachstum bei.
- Accelleron erwartet für 2025 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 16–19% und eine EBITA-Marge von 24–25%.
- Geopolitische Unsicherheiten, insbesondere ein neuer US-Zoll von 39% auf Schweizer Waren, stellen kurzfristige Herausforderungen dar.
- Das Unternehmen plant, seine Preisstrategie zu überprüfen und die betriebliche Effizienz zu steigern, um seinen Wettbewerbsvorteil zu sichern.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Accelleron Industries ist am 27.08.2025.
+1,90 %
+1,94 %
+2,89 %
+258,84 %
ISIN:CH1169360919WKN:A3DRSU
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte