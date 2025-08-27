    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAroundtown AktievorwärtsNachrichten zu Aroundtown
    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Steigende Mieten helfen Aroundtown - Gewinnziel bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Höhere Mieten steigern Nettomieteinnahmen auf 591 Mio.
    • Operativer Gewinn (FFO1) sinkt um 2% auf 150,4 Mio.
    • Gewinn von 578 Mio. Euro dank positiver Bewertungseffekte.
    Steigende Mieten helfen Aroundtown - Gewinnziel bestätigt
    Foto: Aroundtown SA

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown hat im ersten Halbjahr von höheren Mieten vor allem bei Hotels und den Wohnungen seiner Tochter Grand City Properties profitiert. Die Nettomieteinnahmen kletterten trotz des Verkaufes von Immobilien leicht auf knapp 591 Millionen Euro, wie der MDax-Konzern am Mittwoch mitteilte. Die Mieten legten auf vergleichbarer Basis um 3 Prozent zu. Der operative Gewinn (FFO1) ging jedoch um zwei Prozent auf 150,4 Millionen Euro zurück. Hier belasteten neben der geringeren Immobilienanzahl auch die ewigen Anleihen. Für das laufende Jahr peilt der Immobilienkonzern weiterhin einen erneuten Rückgang beim operativen Ergebnis (FFO 1) an und kalkuliert mit 280 Millionen bis 310 Millionen Euro.

    Unter dem Strich machte Aroundtown vor allem wegen positiven Bewertungseffekten einen Gewinn von 578 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch wegen einer Abwertung seines Immobilienportfolios einen Verlust von knapp 330 Millionen Euro verbucht./mne/stk

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Aroundtown Property Holdings!
    Short
    3,69€
    Basispreis
    0,24
    Ask
    × 14,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    3,24€
    Basispreis
    0,27
    Ask
    × 12,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Aroundtown

    +1,84 %
    +3,70 %
    +10,65 %
    +30,69 %
    +56,70 %
    +19,40 %
    -28,28 %
    +0,14 %
    ISIN:LU1673108939WKN:A2DW8Z

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie

    Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 3,47 auf Lang & Schwarz (26. August 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um +3,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von Aroundtown bezifferte sich zuletzt auf 5,39 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,6250EUR. Von den letzten 8 Analysten der Aroundtown Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 3,0000EUR was eine Bandbreite von -43,41 %/-15,11 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Aroundtown - A2DW8Z - LU1673108939

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Aroundtown. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Steigende Mieten helfen Aroundtown - Gewinnziel bestätigt Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown hat im ersten Halbjahr von höheren Mieten vor allem bei Hotels und den Wohnungen seiner Tochter Grand City Properties profitiert. Die Nettomieteinnahmen kletterten trotz des Verkaufes von Immobilien …