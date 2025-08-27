Steigende Mieten helfen Aroundtown - Gewinnziel bestätigt
- Höhere Mieten steigern Nettomieteinnahmen auf 591 Mio.
- Operativer Gewinn (FFO1) sinkt um 2% auf 150,4 Mio.
- Gewinn von 578 Mio. Euro dank positiver Bewertungseffekte.
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown hat im ersten Halbjahr von höheren Mieten vor allem bei Hotels und den Wohnungen seiner Tochter Grand City Properties profitiert. Die Nettomieteinnahmen kletterten trotz des Verkaufes von Immobilien leicht auf knapp 591 Millionen Euro, wie der MDax-Konzern am Mittwoch mitteilte. Die Mieten legten auf vergleichbarer Basis um 3 Prozent zu. Der operative Gewinn (FFO1) ging jedoch um zwei Prozent auf 150,4 Millionen Euro zurück. Hier belasteten neben der geringeren Immobilienanzahl auch die ewigen Anleihen. Für das laufende Jahr peilt der Immobilienkonzern weiterhin einen erneuten Rückgang beim operativen Ergebnis (FFO 1) an und kalkuliert mit 280 Millionen bis 310 Millionen Euro.
Unter dem Strich machte Aroundtown vor allem wegen positiven Bewertungseffekten einen Gewinn von 578 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch wegen einer Abwertung seines Immobilienportfolios einen Verlust von knapp 330 Millionen Euro verbucht./mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie
Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 3,47 auf Lang & Schwarz (26. August 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um +3,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,65 %.
Die Marktkapitalisierung von Aroundtown bezifferte sich zuletzt auf 5,39 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,6250EUR. Von den letzten 8 Analysten der Aroundtown Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 3,0000EUR was eine Bandbreite von -43,41 %/-15,11 % bedeutet.
Roseen las eher lustlos in mässigem Englisch seinen Bericht herunter, ohne besondere Akzente zu setzen. Ben David (CFO) legt seine Prio auf den Erhalt des Ratings BBB (nach Verlust des BBB+) und begründet damit den erneuten Divi-Ausfall.
Zum Ausblick auf Divi 2026: Die Formulierungen erinnerten sehr an letztes Jahr. Die Geschäfte gehen zwar besser, es wurden Schulden getilgt und Bonds zurückgekauft, die Liq ist um 0,3 Mrd (oder mehr) angewachsen, aber Dividende gibt es eben trotzdem nicht. Basta.
Ich würde meinen: Solange die Grossaktionäre das Geld nicht brauchen oder sogar lieber noch günstig nachkaufen wollen, wird die Divi verschoben.
Der wackere SdK-Vertreter machte fragend auf erhebliche Vergütungssteigerungen bei Board-Mitgliedern aufmerksam, die aber ebenfalls nicht plausibel begründet wurden.
- EPRA LTV bei 59% (nur 1 Prozentpunkt niedriger als letztes Jahr)
- Durchschnittszinssatz aktuell bei 2%, letzte Neuemission aber bei 3,5%
- ICR bei 4,3 (ganz schön heißer Ritt bei absehbar höheren Finanzierungskosten, immerhin gestiegen von 3,9)
- debt maturity von 4,5y auf nur noch 3,7y
- Sorgenkind Office (38% des Portfolios): LFL Office rental growth nur 1,6% (bei 2,x% Inflation also real geschrumpft), 12% Leerstand, Umwand von Office-Flächen in Mischnutzung zeigt, dass Aroundtown selbst auch nicht mehr an einfache Lösungen glaubt
- richtig viel Refinanzierungsbedarf 2027 und v.a. Anfang 2028
Allerdings hat das Management das Unternehmen ganz gut durch die Zinserhöhungen gebracht angesichts des enormen Kredithebels und der Kursabschlag auf den NAV ist auch tatsächlich hoch. Insofern eine interessante Aktie mit Renditechancen, aber nicht einfach nur unterbewertet.
Allerdings bewertet AT die Immobilien weiterhin recht sportlich und die Firma ist hoch verschuldet (inkl. Perps). Allerdings ist der Hebel auch dementsprechend.