The Payments Group Holding: Zukunftsprognose bis 2028 entdecken!
Die Payments Group Holding (PGH) setzt sich ehrgeizige Ziele: Bis 2028 soll das Transaktionsvolumen auf über 1 Milliarde Euro steigen, während der Umsatz sich vervierfacht. Der Einstieg ins Stablecoin-Geschäft könnte das EBITDA ab 2027 erheblich steigern. Durch den Erwerb von vier PayTech-Unternehmen stärkt PGH seine Marktposition. TPG bietet weltweit Prepaid-Zahlungsdienste an und verfügt über eine E-Geld-Lizenz der maltesischen Finanzaufsicht.
- The Payments Group Holding (PGH) plant, bis 2028 das Transaktionsvolumen von 80 Mio. EUR in 2024 auf über 1 Mrd. EUR zu steigern.
- Der Umsatz der TPG soll sich bis 2028 von 7 Mio. EUR in 2024 etwa vervierfachen, was einem jährlichen Wachstum von rund 40% entspricht.
- Das EBITDA des PGH-Konzerns wird für 2026 auf 4 Mio. EUR und für 2028 auf über 10 Mio. EUR prognostiziert.
- PGH prüft den Einstieg in das Stablecoin-Geschäft, was ab 2027 das EBITDA signifikant erhöhen könnte.
- Die PGH hat im August 2024 einen Kaufvertrag über den Erwerb von vier PayTech-Unternehmen unterzeichnet, deren Integration ab 2026 erwartet wird.
- TPG bietet Prepaid-Zahlungsdienste für Online-Händler weltweit an und hat eine E-Geld-Lizenz von der maltesischen Finanzaufsicht erhalten.
