    The Payments Group Holding: Zukunftsprognose bis 2028 entdecken!

    Die Payments Group Holding (PGH) setzt sich ehrgeizige Ziele: Bis 2028 soll das Transaktionsvolumen auf über 1 Milliarde Euro steigen, während der Umsatz sich vervierfacht. Der Einstieg ins Stablecoin-Geschäft könnte das EBITDA ab 2027 erheblich steigern. Durch den Erwerb von vier PayTech-Unternehmen stärkt PGH seine Marktposition. TPG bietet weltweit Prepaid-Zahlungsdienste an und verfügt über eine E-Geld-Lizenz der maltesischen Finanzaufsicht.

    Foto: adobe.stock.com
    • The Payments Group Holding (PGH) plant, bis 2028 das Transaktionsvolumen von 80 Mio. EUR in 2024 auf über 1 Mrd. EUR zu steigern.
    • Der Umsatz der TPG soll sich bis 2028 von 7 Mio. EUR in 2024 etwa vervierfachen, was einem jährlichen Wachstum von rund 40% entspricht.
    • Das EBITDA des PGH-Konzerns wird für 2026 auf 4 Mio. EUR und für 2028 auf über 10 Mio. EUR prognostiziert.
    • PGH prüft den Einstieg in das Stablecoin-Geschäft, was ab 2027 das EBITDA signifikant erhöhen könnte.
    • Die PGH hat im August 2024 einen Kaufvertrag über den Erwerb von vier PayTech-Unternehmen unterzeichnet, deren Integration ab 2026 erwartet wird.
    • TPG bietet Prepaid-Zahlungsdienste für Online-Händler weltweit an und hat eine E-Geld-Lizenz von der maltesischen Finanzaufsicht erhalten.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei The Payments Group Holding ist am 09.10.2025.

    Der Kurs von The Payments Group Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,9450EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    The Payments Group Holding

    0,00 %
    -17,83 %
    -32,01 %
    +68,75 %
    -4,79 %
    -36,79 %
    -50,00 %
    -67,68 %
    -68,50 %
    ISIN:DE000A1MMEV4WKN:A1MMEV





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
