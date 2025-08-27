73 0 Kommentare The Payments Group Holding: Zukunftsprognose bis 2028 entdecken!

Die Payments Group Holding (PGH) setzt sich ehrgeizige Ziele: Bis 2028 soll das Transaktionsvolumen auf über 1 Milliarde Euro steigen, während der Umsatz sich vervierfacht. Der Einstieg ins Stablecoin-Geschäft könnte das EBITDA ab 2027 erheblich steigern. Durch den Erwerb von vier PayTech-Unternehmen stärkt PGH seine Marktposition. TPG bietet weltweit Prepaid-Zahlungsdienste an und verfügt über eine E-Geld-Lizenz der maltesischen Finanzaufsicht.

