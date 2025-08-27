VIB: Starkes Wachstum & steigende Einnahmen im H1 2025!
Die VIB Vermögen AG beeindruckt im ersten Halbjahr 2025 mit bemerkenswertem Wachstum und strategischen Erfolgen. Dank einer Diversifizierungsstrategie und einer beeindruckenden Umsatzsteigerung setzt das Unternehmen neue Maßstäbe. Die Übernahme des Institutional Business der Branicks Group AG markiert einen entscheidenden Schritt für zukünftiges Wachstum. Mit einer Bilanzsumme über zwei Milliarden Euro und optimistischen Prognosen blickt die VIB Vermögen AG zuversichtlich in die Zukunft.
- Die VIB Vermögen AG verzeichnet im ersten Halbjahr 2025 ein starkes Wachstum mit einer Steigerung der Bruttomieteinnahmen um 22 % auf 50,2 Mio. Euro und einem Anstieg der Funds from Operations (FFO) um 20 % auf 47,8 Mio. Euro.
- Die Diversifizierungsstrategie der VIB zeigt Erfolge, indem Büroimmobilien als zweite und gleichwertige Assetklasse neben der Logistik etabliert wurden.
- Die Übernahme des Institutional Business der Branicks Group AG wird als wichtiger Schritt für zukünftiges Wachstum angesehen und stärkt das Geschäftsmodell der VIB.
- Die Bilanzsumme der VIB überschreitet erstmals die Zwei-Milliarden-Euro-Grenze, wobei das Eigenkapital auf 977,1 Mio. Euro ansteigt und die Eigenkapitalquote bei 45,7 % liegt.
- Das Immobilienportfolio umfasst 128 Objekte mit einer Gesamtnutzfläche von 1,91 Mio. m², wobei die Leerstandsquote im Eigenbestand bei niedrigen 4,6 % liegt.
- Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wird bestätigt, mit erwarteten Bruttomieteinnahmen von 101-105 Mio. Euro, einem FFO von 78-82 Mio. Euro und einer niedrigen Leerstandsquote.
ISIN:DE000A2YPDD0WKN:A2YPDD
