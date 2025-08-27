85 0 Kommentare VIB: Starkes Wachstum & steigende Einnahmen im H1 2025!

Die VIB Vermögen AG beeindruckt im ersten Halbjahr 2025 mit bemerkenswertem Wachstum und strategischen Erfolgen. Dank einer Diversifizierungsstrategie und einer beeindruckenden Umsatzsteigerung setzt das Unternehmen neue Maßstäbe. Die Übernahme des Institutional Business der Branicks Group AG markiert einen entscheidenden Schritt für zukünftiges Wachstum. Mit einer Bilanzsumme über zwei Milliarden Euro und optimistischen Prognosen blickt die VIB Vermögen AG zuversichtlich in die Zukunft.

