FamiCord AG: Umsatzboom 2025 – Fokus stärker auf Kerngeschäft!
FamiCord AG beeindruckt mit starkem Wachstum und strategischer Fokussierung, trotz finanzieller Herausforderungen.
Foto: adobe.stock.com
- FamiCord AG hat im ersten Halbjahr 2025 den Umsatz um 14,6 % auf 43,6 Mio. Euro gesteigert.
- Das EBITDA aus fortgeführten Geschäftsbereichen stieg um 36,2 % auf 5,0 Mio. Euro.
- Das Unternehmen fokussiert sich stärker auf das Kerngeschäft und reklassifiziert die CAR-T-Aktivitäten.
- Die Jahresprognose für Umsatz und Ergebnis wurde bekräftigt.
- Der operative Cashflow war mit 0,25 Mio. Euro deutlich niedriger als im Vorjahr, was auf hohe Nachfrage nach Jahreszahlerverträgen und eine hohe Steuerrückerstattung im Vorjahr zurückzuführen ist.
- Die liquiden Mittel sanken um 35,9 % auf 10,8 Mio. Euro, beeinflusst durch eine Transaktion in der Slowakei und Tschechischen Republik zur Erhöhung der Beteiligungsquoten.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Vita 34 ist am 27.08.2025.
0,00 %
+24,63 %
+27,13 %
+59,55 %
+41,43 %
-37,19 %
-5,75 %
+125,78 %
-5,37 %
ISIN:DE000A0BL849WKN:A0BL84
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte