    FamiCord AG: Umsatzboom 2025 – Fokus stärker auf Kerngeschäft!

    FamiCord AG beeindruckt mit starkem Wachstum und strategischer Fokussierung, trotz finanzieller Herausforderungen.

    Foto: adobe.stock.com
    • FamiCord AG hat im ersten Halbjahr 2025 den Umsatz um 14,6 % auf 43,6 Mio. Euro gesteigert.
    • Das EBITDA aus fortgeführten Geschäftsbereichen stieg um 36,2 % auf 5,0 Mio. Euro.
    • Das Unternehmen fokussiert sich stärker auf das Kerngeschäft und reklassifiziert die CAR-T-Aktivitäten.
    • Die Jahresprognose für Umsatz und Ergebnis wurde bekräftigt.
    • Der operative Cashflow war mit 0,25 Mio. Euro deutlich niedriger als im Vorjahr, was auf hohe Nachfrage nach Jahreszahlerverträgen und eine hohe Steuerrückerstattung im Vorjahr zurückzuführen ist.
    • Die liquiden Mittel sanken um 35,9 % auf 10,8 Mio. Euro, beeinflusst durch eine Transaktion in der Slowakei und Tschechischen Republik zur Erhöhung der Beteiligungsquoten.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Vita 34 ist am 27.08.2025.


    Vita 34

    0,00 %
    +24,63 %
    +27,13 %
    +59,55 %
    +41,43 %
    -37,19 %
    -5,75 %
    +125,78 %
    -5,37 %
    ISIN:DE000A0BL849WKN:A0BL84





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
