BRANICKS Group: Starkes Wachstum und Gewinnsprung im Halbjahr
Das erste Halbjahr 2025 markiert einen Wendepunkt: Mit einem deutlich verbesserten Konzernergebnis und strategischen Schritten in Richtung Konsolidierung zeigt das Unternehmen beeindruckende Fortschritte.
Foto: DIC Asset AG
- Deutlich verbessertes Konzernergebnis im ersten Halbjahr 2025 mit einer Reduzierung des Verlusts von -131,5 Mio. Euro im Vorjahr auf -23,4 Mio. Euro.
- Erfolgreiche Rückzahlung von Schuldscheindarlehen in Höhe von 225 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2025.
- Gesamtvermietungsleistung von 214.700 qm im ersten Halbjahr 2025, mit einem Like-for-like-Mietwachstum von 0,9% im Gesamtportfolio.
- Signifikanter Rückgang der Zinsaufwendungen um mehr als ein Drittel auf 42,0 Mio. Euro und der operativen Kosten um 14,3% auf 28,2 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2025.
- Bestätigung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025, mit einem strategischen Fokus auf die Rückkehr zu einem positiven Netto-Ergebnis und der weiteren Konsolidierung.
- Assets under Management zum 30. Juni 2025 bei 11,1 Mrd. Euro, mit einem Rückgang im Institutional Business aufgrund der Beendigung des VIB Retail Balance I Mandats.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei BRANICKS Group ist am 06.11.2025.
Der Kurs von BRANICKS Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,0015EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,13 % im
Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,0005EUR das entspricht einem Minus von -0,05 % seit der Veröffentlichung.
ISIN:DE000A1X3XX4WKN:A1X3XX
