Meier Tobler: Zweite Rückkauf-Tranche 2025 zum Festpreis gestartet.
Die Meier Tobler Group AG startet den Aktienrückkauf 2025, um 1.47% des Kapitals zurückzuerwerben. Vom 28. August bis 11. September können Aktien zu CHF 37.00 erworben werden. Volumen: CHF 6 Mio.
- Meier Tobler Group AG startet die zweite Tranche des Aktienrückkaufs 2025 zum Festpreis.
- Der Verwaltungsrat hat den Rückkauf von maximal 162’162 eigenen Namenaktien beschlossen, was 1.47% des aktuellen Aktienkapitals entspricht.
- Der Rückkauf erfolgt vom 28. August 2025 bis 11. September 2025 zu einem Festpreis von CHF 37.00 je Aktie.
- Das maximale Volumen der zweiten Tranche beträgt CHF 6.0 Mio.
- Die Zürcher Kantonalbank wurde mit der Durchführung des Aktienrückkaufs beauftragt.
- Meier Tobler ist ein Schweizer Haustechnikspezialist mit Sitz in Schwerzenbach und beschäftigt rund 1’300 Mitarbeitende.
ISIN:CH0208062627WKN:A1T798
