Vaudoise Versicherungen glänzt mit Top-Halbjahresergebnis!
Die Vaudoise Versicherungen trotzen den Herausforderungen des Marktes und verzeichnen im ersten Halbjahr 2025 einen beachtlichen Gewinnanstieg, während sie gleichzeitig strategische Anpassungen vornehmen.
- Die Vaudoise Versicherungen erzielten im ersten Halbjahr 2025 einen Nettogewinn von CHF 84,1 Millionen, was einem Anstieg von 3,6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Der Umsatz stieg um 4,1 % auf CHF 1’096,7 Millionen, wobei das Nichtleben-Geschäft um 7,2 % wuchs.
- Die Combined Ratio im Nichtleben-Geschäft verbesserte sich auf 96,7 % gegenüber 98,3 % im Vorjahr.
- Die Kapitalisierung der Gruppe bleibt hoch mit einer SST-Quote von 322,2 %, obwohl das Eigenkapital leicht um 1,5 % auf CHF 2’510,3 Millionen zurückging.
- Das Prämieninkasso bei Lebensversicherungen sank um 35,5 %, da das Produkt TrendValor nicht vermarktet wurde.
- Die Vaudoise-Gruppe setzt ihre Anlagestrategie fort, erzielte jedoch einen geringeren nicht annualisierten Anlageertrag von 1,4 % im Vergleich zu 1,9 % im Vorjahr.
