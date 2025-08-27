    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING AktievorwärtsNachrichten zu VAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING
    Vaudoise Versicherungen glänzt mit Top-Halbjahresergebnis!

    Die Vaudoise Versicherungen trotzen den Herausforderungen des Marktes und verzeichnen im ersten Halbjahr 2025 einen beachtlichen Gewinnanstieg, während sie gleichzeitig strategische Anpassungen vornehmen.

    Foto: adobe.stock.com
    • Die Vaudoise Versicherungen erzielten im ersten Halbjahr 2025 einen Nettogewinn von CHF 84,1 Millionen, was einem Anstieg von 3,6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Der Umsatz stieg um 4,1 % auf CHF 1’096,7 Millionen, wobei das Nichtleben-Geschäft um 7,2 % wuchs.
    • Die Combined Ratio im Nichtleben-Geschäft verbesserte sich auf 96,7 % gegenüber 98,3 % im Vorjahr.
    • Die Kapitalisierung der Gruppe bleibt hoch mit einer SST-Quote von 322,2 %, obwohl das Eigenkapital leicht um 1,5 % auf CHF 2’510,3 Millionen zurückging.
    • Das Prämieninkasso bei Lebensversicherungen sank um 35,5 %, da das Produkt TrendValor nicht vermarktet wurde.
    • Die Vaudoise-Gruppe setzt ihre Anlagestrategie fort, erzielte jedoch einen geringeren nicht annualisierten Anlageertrag von 1,4 % im Vergleich zu 1,9 % im Vorjahr.


    VAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING

    -0,07 %
    -2,06 %
    +2,30 %
    +5,11 %
    +44,64 %
    +63,35 %
    +60,49 %
    +273,88 %
    ISIN:CH0021545667WKN:A0ETZV





