Investis: Erfolgreiche Ergebnisse und strategische Portfolio-Erweiterung
Das Unternehmen verzeichnet beeindruckende Erfolge: Steigende Mieterträge, ein wachsendes Portfolio und solide Finanzen lassen auf eine vielversprechende Zukunft hoffen.
Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
- Steigerung der Mieterträge um 38% und Gewinn aus Neubewertungen von CHF 71 Mio.
- Portfolio wächst auf CHF 2.1 Mia. mit einem LTV von 30.1%
- NAV pro Aktie ohne latente Steuern gesteigert auf CHF 121.69
- Erfolgreiches operatives Ergebnis mit einem Umsatz von CHF 38.8 Mio. und einem EBIT von CHF 95.7 Mio.
- Solide Kapitalstruktur mit einer Eigenkapitalquote von 62.3%
- Optimistischer Ausblick für H2 2025 mit erwarteter Fortsetzung des Mietpreisaufwärtstrends und selektivem Investitionsansatz
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Investis Holding ist am 27.08.2025.
-0,55 %
+1,87 %
+1,11 %
+1,30 %
+17,93 %
+21,33 %
+75,45 %
+161,54 %
ISIN:CH0325094297WKN:A2AMF1
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte