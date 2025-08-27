    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInvestis Holding AktievorwärtsNachrichten zu Investis Holding
    Investis: Erfolgreiche Ergebnisse und strategische Portfolio-Erweiterung

    Das Unternehmen verzeichnet beeindruckende Erfolge: Steigende Mieterträge, ein wachsendes Portfolio und solide Finanzen lassen auf eine vielversprechende Zukunft hoffen.

    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
    • Steigerung der Mieterträge um 38% und Gewinn aus Neubewertungen von CHF 71 Mio.
    • Portfolio wächst auf CHF 2.1 Mia. mit einem LTV von 30.1%
    • NAV pro Aktie ohne latente Steuern gesteigert auf CHF 121.69
    • Erfolgreiches operatives Ergebnis mit einem Umsatz von CHF 38.8 Mio. und einem EBIT von CHF 95.7 Mio.
    • Solide Kapitalstruktur mit einer Eigenkapitalquote von 62.3%
    • Optimistischer Ausblick für H2 2025 mit erwarteter Fortsetzung des Mietpreisaufwärtstrends und selektivem Investitionsansatz

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Investis Holding ist am 27.08.2025.


    Investis Holding

    -0,55 %
    +1,87 %
    +1,11 %
    +1,30 %
    +17,93 %
    +21,33 %
    +75,45 %
    +161,54 %
    ISIN:CH0325094297WKN:A2AMF1





