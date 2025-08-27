    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX-FLASH

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nach Tief seit zwei Wochen Dax wieder aufwärts erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax könnte zur Wochenmitte leicht zulegen.
    • Positive Vorgaben von Wall Street und Nasdaq erwartet.
    • Anleger warten auf Quartalszahlen von Nvidia.
    DAX-FLASH - Nach Tief seit zwei Wochen Dax wieder aufwärts erwartet
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der am Vortag auf ein Zweiwochentief abgerutschte Dax dürfte zur Wochenmitte wieder etwas zulegen. An der Wall Street und der Technologiebörse Nasdaq war es am Dienstag im späten Handel aufwärts gegangen, an diese positiven Vorgaben dürfte der deutsche Aktienmarkt anknüpfen. Der Broker IG indizierte den Dax knapp zwei Stunden vor dem Auftakt 0,3 Prozent fester auf 24.230 Punkte.

    Mit den erwarteten Kursgewinnen verbleibt der Dax allerdings in der Handelsspanne der vergangenen Wochen. Diese reicht von etwa 24.000 bis zu gut 24.500 Punkten. Das Rekordhoch von 24.639 Zählern hatte der Leitindex am 10. Juli erreicht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.660,00€
    Basispreis
    17,43
    Ask
    × 14,14
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.894,12€
    Basispreis
    16,84
    Ask
    × 14,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Eine gestiegene Bewertung der Aktien könnte die Anleger zuletzt vorsichtig gestimmt haben. Laut Analyst Manfred Bucher von der Landesbank BayernLB sind die Aktienkurse zuletzt insgesamt stärker gestiegen als die Gewinnerwartungen für die Unternehmen. Das gelte für den Dax noch mehr als für andere europäische Indizes.

    Auch vor diesem Hintergrund dürften Anleger die am Abend erwarteten Quartalszahlen des Chipkonzerns und KI-Vorreiters Nvidia genau unter die Lupe nehmen. Die Resultate könnten der gesamten Branche Impulse in die eine oder andere Richtung verleihen. Gleichwohl hatten - nach der langen KI-Rally - jüngst auch vermeintlich positive Nachrichten von Unternehmen vielen Aktienkursen kaum noch zusätzlichen Schwung verliehen./bek/mis

    DAX

    -0,03 %
    -0,57 %
    -0,41 %
    +0,98 %
    +29,99 %
    +88,88 %
    +85,12 %
    +137,44 %
    +3.748,13 %
    ISIN:DE0008469008WKN:846900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 181,8 auf Nasdaq (27. August 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +0,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,81 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 181,25USD. Von den letzten 8 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 155,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 205,00USD was eine Bandbreite von -14,73 %/+12,78 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    DAX-FLASH Nach Tief seit zwei Wochen Dax wieder aufwärts erwartet Der am Vortag auf ein Zweiwochentief abgerutschte Dax dürfte zur Wochenmitte wieder etwas zulegen. An der Wall Street und der Technologiebörse Nasdaq war es am Dienstag im späten Handel aufwärts gegangen, an diese positiven Vorgaben dürfte der …