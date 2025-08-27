MongoDB zündet nach Traum-Zahlen den Turbo: After-Hours +32 Prozent

Nach Börsenschluss sprang die Aktie an der Nasdaq zeitweise um fast 32 Prozent nach oben und notierte zuletzt bei 282,80 US-Dollar.

MongoDB hat für das im Juli abgeschlossene zweite Geschäftsquartal deutlich über den Erwartungen abgeliefert und wird dafür an der Wall Street gefeiert. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,00 US-Dollar deutlich über den prognostizierten 0,67 US-Dollar (Vorjahr: +42,5 %). Die Erlöse stiegen um 24 Prozent auf 591 Millionen US-Dollar und übertrafen damit den Konsens von 554 Millionen US-Dollar.

Das Abo-Geschäft liefert Schub.

Das Abo-Geschäft erwies sich erneut als Wachstumstreiber: Die wiederkehrenden Erlöse stiegen um 23 Prozent auf 572 Millionen US-Dollar und lagen damit deutlich über den erwarteten 532 Millionen US-Dollar. Herzstück bleibt die Cloud-Plattform Atlas, die über mehrere Hyperscaler hinweg läuft. Insgesamt zählt der New Yorker Datenbank-Spezialist inzwischen mehr als 50.000 Nutzer.

CEO Dev Ittycheria unterstrich die Rolle des Rückenwinds durch KI: "Viele unserer jüngst gewonnenen Kunden bauen KI-Anwendungen – ein Beleg dafür, dass unser Wertversprechen in der KI-Ära verfängt und MongoDB sich als Schlüsselbaustein im KI-Infrastruktur-Stack etabliert."

Ausblick über Konsens

Für das laufende Quartal visiert MongoDB Umsätze von rund 589,5 Millionen US-Dollar (Mitte der Spanne) an. Damit liegen die Erwartungen über den zuvor prognostizierten 582 Millionen US-Dollar.

Aktie: Comeback nach Delle?

Zwischen November 2022 und Februar 2024 hatte der Kurs um mehr als 200 Prozent zugelegt, anschließend verlor er jedoch an Momentum. Vor dem nachbörslichen Sprung am Dienstag lag die Aktie seit Jahresbeginn 8 Prozent im Minus, auf Zwölf-Monats-Sicht stand ein Rückgang von 13 Prozent zu Buche. Branchenweit hatten Sorgen belastet, KI-Algorithmen könnten etablierte Software-Modelle unter Druck setzen – nun liefert MongoDB Gegenbeweise.

