    UBS stuft Keurig Dr Pepper auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Keurig Dr Pepper von 40 auf 35 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Peter Grom reagierte damit am Dienstagabend auf den "Koffein-Crash" der Aktien infolge des Bekanntwerdens der Übernahmepläne für JDE Peets und einer Abspaltung des Kaffeegeschäfts. Grim rät den Anlegern aber, beim US-Konzern am Ball zu bleiben. Die Analyse der Summe aller Teile (SOTP) signalisiere mehr als 20 Prozent Bewertungsspielraum./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 21:30 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 21:30 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Keurig Dr Pepper Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,91 % und einem Kurs von 28,95EUR auf Nasdaq (27. August 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Peter Grom
    Analysiertes Unternehmen: Keurig Dr Pepper
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 35
    Kursziel alt: 40
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


