    BERENBERG stuft EON AG auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eon von 18 auf 17,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Essener seien ein "Spielmacher" in der Energiewende, schrieb Andrew Fisher in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Auch nach der starken Kursentwicklung im Jahresverlauf sieht er noch Luft nach oben. Das etwas gesunkene Kursziel begründet er mit leicht gekappten Langfristschätzungen der Gewinne./rob/ag/ajx

    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Andrew Fisher
    Analysiertes Unternehmen: EON AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 17,70
    Kursziel alt: 18
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


