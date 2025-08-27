BERENBERG stuft CTS EVENTIM auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für CTS Eventim von 120 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Rückschlag nach den schwachen Quartalsergebnissen biete eine gute Einstiegschance, schrieb Gerhard Orgonas in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Ticket-Geschäft bleibe solide und der Kostendruck im Bereich Live Entertainment sei temporärer Natur./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 16:03 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 81,60EUR auf Lang & Schwarz (27. August 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gerhard Orgonas

Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 115

Kursziel alt: 120

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

