    RBC stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Iberdrola von 15,50 auf 16,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Kapitalmarkttag des spanischen Versorgers am 24. September werde die bisherigen Gewinnambitionen bestätigen, schrieb Fernando Garcia in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 17:37 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 00:45 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 16,25EUR auf Lang & Schwarz (27. August 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.





