Brennstoffzellenspezialist SFC Energy erhält US-Auftrag über 4 Millionen Dollar
- SFC Energy erhält Folgeauftrag über 4 Mio. USD.
- Auslieferung noch 2023, Umsatz 2025 wirksam.
- Neuer Produktionsstandort in Utah startet Q4.
BRUNNTHAL (dpa-AFX) - Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy hat einen Folgeauftrag eines langjährigen US-Kunden erhalten. Die Order habe ein Volumen von rund vier Millionen US-Dollar (ca 3,4 Mio Euro), teilte das SDax-Unternehmen am Mittwoch in Brunnthal mit. Die Auslieferung sei noch für das laufende Jahr geplant, wodurch der Auftrag 2025 umsatz- und auch ergebniswirksam werde. Bei dem namentlich nicht genannten US-Kunden handelt es sich laut SFC um einen führenden Anbieter von Sicherheits- und Überwachungslösungen.
SFC kündigte ferner den Start seines Produktionsstandortes in Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah für das vierte Quartal an. Durch die lokale Produktion will das Unternehmen Belastungen durch Importzölle und Währungsrisiken reduzieren und setzt zudem auf eine stärkere Kundennähe und einen verbesserten Marktzugang./tav/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SFC Energy Aktie
Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,62 % und einem Kurs von 16,48 auf Tradegate (27. August 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SFC Energy Aktie um +2,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -26,08 %.
Die Marktkapitalisierung von SFC Energy bezifferte sich zuletzt auf 283,32 Mio..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von +9,36 %/+100,49 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SFC Energy - 756857 - DE0007568578
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SFC Energy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
was würdest du sagen wenn es anders rum wäre?
warum bist du heute ausgestiegen? verstehe nicht warum man heute bei den doch beachtlichen Zahlen verkauft. Wenn man heute verkauft dann hätte man es zur Umsatzwarnung 10x machen müssen/sollen.
Lol, wenn man sich vorab schon die Taschen gefüllt hat, kann einem das ziemlich egal sein. Meinste nicht ?
https://www.sfc.com/s/file/sites/4/2023_SFC_AG_Verguetungssystem-fuer-die-Mitglieder-des-Vorstands_vF.pdf