    Brennstoffzellenspezialist SFC Energy erhält US-Auftrag über 4 Millionen Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • SFC Energy erhält Folgeauftrag über 4 Mio. USD.
    • Auslieferung noch 2023, Umsatz 2025 wirksam.
    • Neuer Produktionsstandort in Utah startet Q4.
    BRUNNTHAL (dpa-AFX) - Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy hat einen Folgeauftrag eines langjährigen US-Kunden erhalten. Die Order habe ein Volumen von rund vier Millionen US-Dollar (ca 3,4 Mio Euro), teilte das SDax-Unternehmen am Mittwoch in Brunnthal mit. Die Auslieferung sei noch für das laufende Jahr geplant, wodurch der Auftrag 2025 umsatz- und auch ergebniswirksam werde. Bei dem namentlich nicht genannten US-Kunden handelt es sich laut SFC um einen führenden Anbieter von Sicherheits- und Überwachungslösungen.

    SFC kündigte ferner den Start seines Produktionsstandortes in Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah für das vierte Quartal an. Durch die lokale Produktion will das Unternehmen Belastungen durch Importzölle und Währungsrisiken reduzieren und setzt zudem auf eine stärkere Kundennähe und einen verbesserten Marktzugang./tav/stk

    ISIN:DE0007568578WKN:756857

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SFC Energy Aktie

    Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,62 % und einem Kurs von 16,48 auf Tradegate (27. August 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SFC Energy Aktie um +2,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -26,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von SFC Energy bezifferte sich zuletzt auf 283,32 Mio..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von +9,36 %/+100,49 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
