    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    AKTIEN IM FOKUS

    257 Aufrufe 257 0 Kommentare 0 Kommentare

    Quartalszahlen von Nvidia rücken Halbleiteraktien in den Blick

    Für Sie zusammengefasst
    • Nvidia legt Quartalsbilanz am Mittwochabend vor.
    • Prognosen könnten gesamte Halbleiterbranche beeinflussen.
    • Hohe Erwartungen: Nvidia-Aktien stagnieren unter Rekord.
    AKTIEN IM FOKUS - Quartalszahlen von Nvidia rücken Halbleiteraktien in den Blick
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Halbleiterbranche könnten zur Wochenmitte und dann vor allem am morgigen Donnerstag einen Blick wert sein. Denn am Mittwochabend nach US-Börsenschluss legt der Chip-Riese Nvidia die Quartalsbilanz vor. Vor allem die Prognosen des Unternehmens für das laufende Quartal könnten der gesamten Branche Impulse geben. Am deutschen Markt stehen dann unter anderem Infineon , Elmos Semiconductor, Kontron sowie die Zulieferer Aixtron und Suss im Blick.

    "Mit Nvidia nimmt die Berichtssaison für das zweite Quartal heute ein spektakuläres Ende", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Anleger und Analysten rechneten mit dem zwölften Gewinnanstieg in Serie. Noch wichtiger als die Ergebnisse an sich werde allerdings der Ausblick sein. "Nvidia ist eine dieser Firmen, die das Sentiment des gesamten Marktes verbessern oder zum Kippen bringen kann", so Altmann.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    25.500,00€
    Basispreis
    17,07
    Ask
    × 13,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    21.520,07€
    Basispreis
    17,38
    Ask
    × 13,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Erwartungen am Markt dürften groß sein. Nvidia-Aktien waren vor zwei Wochen auf ein Rekordhoch von 184,48 US-Dollar gestiegen. Seitdem verharrten die Papiere unter dieser Höchstmarke. Im Börsenjahr 2025 steht ein Plus von gut einem Drittel zu Buche, seit Ende 2022 sind es mehr als 1100 Prozent.

    Die Funktion als Trendsetter für die Branche spiegelt sich auch darin wider, dass Nvidia im Nasdaq 100 das Schwergewicht ist mit einem Börsenwert von 4,4 Billionen US-Dollar, gefolgt von Microsoft (3,75 Billionen) und Apple (3,37 Billionen).

    Zuletzt hatten gute Nachrichten aus der Branche den KI-Aktien nur noch begrenzt positive Impulse verleihen können. Nach dem starken Anstieg der vergangenen Jahre schauen viele Investoren mittlerweile genauer auf die teils sehr hohen Aktienbewertungen./bek/mis/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 197,5 auf Tradegate (27. August 2025, 07:51 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +4,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,83 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 181,25USD. Von den letzten 8 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 155,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 205,00USD was eine Bandbreite von -1,27 %/+30,57 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über AIXTRON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Quartalszahlen von Nvidia rücken Halbleiteraktien in den Blick Die Aktien der Halbleiterbranche könnten zur Wochenmitte und dann vor allem am morgigen Donnerstag einen Blick wert sein. Denn am Mittwochabend nach US-Börsenschluss legt der Chip-Riese Nvidia die Quartalsbilanz vor. Vor allem die Prognosen des …