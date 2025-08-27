Die größten Aufsteiger der Woche vom 20.08.-27.08.2025 in der wO Community
in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den größten Zuwachs in der Aufmerksamkeit unserer Community verzeichneten.
CTS Eventim
Monatsperformance: -20,64 %
Platz 1
Vonovia
Monatsperformance: +4,17 %
Platz 2
TUI
Monatsperformance: +12,55 %
Platz 3
NanoRepro
Monatsperformance: +27,12 %
Platz 4
European Lithium
Monatsperformance: +12,81 %
Platz 5
ThyssenKrupp
Monatsperformance: -17,48 %
Platz 6
Energiekontor
Monatsperformance: -11,66 %
Platz 7
Metaplanet
Monatsperformance: -28,37 %
Platz 8
Deutsche Pfandbriefbank
Monatsperformance: -1,36 %
Platz 9
