Bayer zeigt sich kämpferisch

Grundsätzlich basteln Investoren in der Bayer-Aktie seit nunmehr Januar 2024 an einer großen Trendwende in Form einer inversen SKS-Formation. Aktuell wird seit Sommer dieses Jahres die rechte Schulter ausgebildet und bewegt sich zwischen den Handelsmarken von 25,00 und auf der Oberseite 30,40 Euro. Letzteres Niveau dürfte bei gleichbleibender Aufwärtsdynamik schon bald erreicht werden und würde einen Teil eines zuletzt vorgestellten Trades erfolgreich abschließen. Aber erst oberhalb der Nackenlinie bei 30,40 Euro wird der Bayer-Aktie mittel- bis langfristiges Kurspotenzial zugetraut, sofern es auch gelingt, den seit 2015 bestehenden Abwärtstrend durch einen Sprung mindestens über 34,00 Euro zu überwinden. Aber auch kurzfristig entschlossene Anleger könnten ein Long-Investment oberhalb von 28,85 Euro mit einem Ziel bei 30,40 Euro in Erwägung ziehen, sollte der weiter unten vorgestellte Turbo-Call-Optionsschein WKN DU2MU4 zum Einsatz kommen. Auf der Unterseite sollten erst unterhalb von 25,00 Euro die Alarmglocken schrillen, dies würde nämlich den Bodenbildungsprozess gefährden und Abschläge zunächst auf 22,02 und im Zweifel auf 18,37 Euro und damit die aktuellen Jahrestiefs forcieren.

1. Long-Position ab 28,80 Euro eröffnen , Stopp unter 27,80 Euro platzieren. Kursziel 30,40 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bayer AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU2MU4 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,14 - 0,15 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 27,1824 Euro Basiswert: Bayer AG KO-Schwelle: 27,1824 Euro akt. Kurs Basiswert: 28,10 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 30,40 Euro Hebel: 19,05 Kurschance: + 140 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DJ8ZMT Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,21 - 0,22 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 30,5879 Euro Basiswert: Bayer AG KO-Schwelle: 30,5879 Euro akt. Kurs Basiswert: 28,10 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 2,95 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.