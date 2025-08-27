Aktie startet Pullback

Long investierte Anleger sammeln ihre Gewinne ein und warten, bis die Johnson & Johnson-Aktie unter 175,97 US-Dollar fällt. Dann nämlich wäre im Rahmen einer regulären 123-Konsolidierung ein Rücklauf auf die einstige Hürde von 168,10 US-Dollar möglich, wo sich im Anschluss ein ausgeprägter Bodenbildungsprozess anschließen sollte. Genau dieses Niveau würde sich für den Aufbau von strategischen Long-Positionen mit einem übergeordneten Ziel bei 186,60 US-Dollar und damit den Verlaufshochs aus 2022 anbieten. Natürlich könnte auch ein Short-Investment auf Johnson & Johnson kurzzeitig in Erwägung gezogen werden, die relative Stärke der letzten Wochen sollte jedoch nicht unterschätzt werden und birgt entsprechend höhere Risiken als bei einem Long-Engagement. So oder so ist für jeden Anleger etwas dabei. Sollte sich bereits zuvor ein Boden auftun, wird zum gegebenen Zeitpunkt hierüber rechtzeitig berichtet.

1. Short-Position unter 175,55 US-Dollar eröffnen , Stopp über 179,00 US-Dollar platzieren. Kursziel 168,10 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Johnson & Johnson Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU125B Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,06 - 1,07 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 164,289 US-Dollar Basiswert: Johnson & Johnson Corp. KO-Schwelle: 164,289 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 176,45 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 14,19 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DJ2CR5 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,91 - 0,92 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 186,8994 US-Dollar Basiswert: Johnson & Johnson Corp. KO-Schwelle: 186,8994 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 176,45 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 168,10 US-Dollar Hebel: 16,47 Kurschance: + 75 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

