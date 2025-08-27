KORREKTUR/AKTIE IM FOKUS
1&1 nachbörslich im Blick - UI kauft Aktien
- United Internet kauft 1&1-Aktien, nicht Dommermuth.
- 1&1-Kurs schwankt, am Montag 4,5% Verlust.
- Anteil von United Internet an 1&1 steigt auf 86,5%.
(In der Meldung vom Abend des 25. August wird folgendes klargestellt. Nicht der Chef und Großaktionär von United Internet, Ralph Dommermuth, hat die 1&1-Aktien gekauft, sondern United Internet selbst. Zudem wurden Informationen zu den Eigentumsverhältnissen ergänzt.)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von 1&1 bleiben am Montag in Bewegung. Im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zog der 1&1-Kurs im Xetra-Vergleich um etwa drei Prozent an und knüpfte damit an seine jüngsten Schwankungen an. Zuvor war ein weiterer Aktienkauf von United Internet bekannt geworden.
Am Donnerstag und Freitag hatten die Papiere um insgesamt fast neun Prozent zulegt, am Montag dann aber auf Xetra wieder 4,5 Prozent verloren. Laut einer nach Xetra-Schluss veröffentlichten Pflichtmitteilung hat die 1&1-Mutter United Internet am 22. August weitere Anteile am Mobilfunkanbieter im Wert von 44,9 Millionen Euro gekauft - zu einem Durchschnittskurs von 18,70 Euro. Auf diesem Niveau hatten die Papiere vor den Ausschlägen der vergangenen Tage gestanden.
Durch die am Montagabend bekannt gegebene Transaktion erwarb United Internet weitere 2,4 Millionen 1&1-Anteile. Das sind etwas mehr als 1,3 Prozent des Grundkapitals. United Internet hatte zuletzt ihren Anteil an 1&1 im Rahmen einer Offerte an die Aktionäre auf etwas mehr als 85 Prozent ausgebaut. Durch den Blockkauf am 22. August steigt der Anteil auf knapp 86,5 Prozent. Im Mai hatte United Internet angekündigt, den Anteil an 1&1 von etwas mehr als 80 Prozent auf knapp 90 Prozent ausbauen zu wollen.
United Internet wird wiederum von Ralph Dommermuth kontrolliert. Der Unternehmensgründer und Vorstandschef hält etwas mehr als die Hälfte der United-Internet-Anteile./tih/he/zb/mis
Das ergibt dann als EK je Aktie im Konzern 34,56 € und bei der AG 39,52 € je Aktie.
Beide Werte sind also wesentlich höher als die angebotene Abfindung von 18,50 €.
Anzumerken ist allerdings dass der höhere Wert des EK bei der AG darauf beruht, dass die Tochtergesellschaften der AG immer noch zu Anschaffungswerten bilanziert sind, der Konzernwert (alle Gesellschaften zusammen, aktuell bewertet) aber fast 1 Milliarde tiefer liegt. Da besteht dann eigentlich ein Abschreibungsbedarf bei der 1&1 AG.
Wenn nun United Internet nur 18,50 bietet, ist dann der Firmenwert der 1&1 noch weniger, müsste also da kräftig neu bewertet werden?
Oder will man bei United nach der Abfindungsoperation deren Anteil an der 1&1 neu bewerten, eine Zuschreibung machen?
All das sind offene Fragen, die wir Kleinaktionäre nicht kennen sollen.
Übrigens liegt das EK von United Internet (Konzern) bei nur 4,8 Mrd €. Und auf der Aktivseite stehen dort noch 3,6 Mrd Firmenwerte, die man wohl irgenwie
rausbekommen könnte, wenn man die 1&1 Aktienreste mit nur noch 18,5 € erwirbt. Es gibt also viele Fragen in diesem Spiel der Finanz- und Steueringenieure.
Schade, dass man die Hauptversammlungen schon vorbei sind. Es hätte viele Fragen gegeben.
wieder den Free-Float auf 25% oder mehr erhöhen. Ansonten hätte man sich auch gleich von der Börse verabschieden können. Die 1&1-Schwester IONOS spielt mit über 5 Mrd. Börsenwert und deutlich höherem Free-Float mittlerweile in einer ganz anderen Liga. Ich werde 1&1 erst mal behalten und schauen, wie sich das dann knappere Angebot auf die Kurse auswirkt.
Sobald dann wohl ein offizielles Statement rauskommt, so war es zumindest in 2017, als Untited Internet damals 55 Euro
geboten hat, kommt ein Brief (damals) per Post oder in das digitale Postfach, und man hat einen Zeitraum lang Zeit sich
zu entscheiden, quasi eine Frist. Wer das Angebot will, dessen Aktien werden eingezogen, und man bekommt Summe X.
Wer die Aktien behalten will, nimmt das Angebot nicht an, und partizipiert an weiteren Kurssteigerungen.
Welche Variante jetzt besser ist, schwierig zu sagen.
Die Aktie von 1&1 war ziemlich ausgebombt und hat Nachholpotenial auch hinsichtlich 5G.
Wer kurzfristig woanders mehr Chancen sieht nimmt die Kohle, der andere bleibt halt.
Wenn aber nur noch eine kleinere Anzahl an Aktien im freien Verkehr bleiben, müßten
dann nicht positive Meldungen oder Nachrichten sich doch eher positiv auf den Kurs
auswirken.
MfG
Stefan33335