    ANALYSE-FLASH

    Berenberg senkt Ziel für CTS Eventim auf 115 Euro - 'Buy'

    • Berenberg senkt Kursziel für CTS Eventim auf 115 Euro.
    • Einstufung bleibt auf "Buy" trotz schwacher Ergebnisse.
    • Rückschlag bietet gute Einstiegschance für Investoren.
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für CTS Eventim von 120 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Rückschlag nach den schwachen Quartalsergebnissen biete eine gute Einstiegschance, schrieb Gerhard Orgonas in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Ticket-Geschäft bleibe solide und der Kostendruck im Bereich Live Entertainment sei temporärer Natur./rob/ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 16:03 / GMT

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 81,40 auf Tradegate (27. August 2025, 08:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -17,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 7,82 Mrd..

    CTS Eventim zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von +23,00 %/+41,45 % bedeutet.


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
