Berenberg senkt Ziel für CTS Eventim auf 115 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 81,40 auf Tradegate (27. August 2025, 08:22 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -17,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,64 %.

Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 7,82 Mrd..

CTS Eventim zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von +23,00 %/+41,45 % bedeutet.