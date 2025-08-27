    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSanofi AktievorwärtsNachrichten zu Sanofi

    ANALYSE-FLASH

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 115 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS belässt Sanofi auf "Buy" mit 115 Euro Kursziel.
    • Anleger nervös wegen Phase-3-Daten zu Amlitelimab.
    • Sanofi zeigt starkes Ergebniswachstum im Pharmasektor.
    ANALYSE-FLASH - UBS belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 115 Euro
    Foto: Jan Woitas - dpa

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Nach jüngsten Forschungsmisserfolgen seien die Anleger enorm nervös vor den anstehenden Phase-3-Daten zum Antikörper Amlitelimab gegen Atopische Dermatitis, schrieb Matthew Weston am Dienstagabend in seinem Ausblick. Dem Mittel werde am Finanzmarkt zugetraut, einen guten Teil der Dupixent-Profite zu ersetzen. Diesbezüglich seien die Anleger allerdings optimistischer als er und der Analystenkonsens. Weston erinnerte allgemein daran, dass Sanofi das dynamischste Ergebniswachstum gemessen am Core EPS in der europäischen Pharmabranche aufweise./rob/ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 17:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Sanofi S.A.!
    Long
    80,84€
    Basispreis
    0,67
    Ask
    × 14,39
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    93,21€
    Basispreis
    0,73
    Ask
    × 11,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Sanofi

    +0,14 %
    +0,72 %
    +0,76 %
    -5,94 %
    -13,92 %
    +6,67 %
    +4,36 %
    +4,16 %
    +124,03 %
    ISIN:FR0000120578WKN:920657

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sanofi Aktie

    Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 86,72 auf Tradegate (27. August 2025, 08:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sanofi Aktie um +0,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Sanofi bezifferte sich zuletzt auf 106,07 Mrd..

    Sanofi zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 113,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 124,00EUR was eine Bandbreite von +3,81 %/+43,02 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 115 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 115,00, was eine Steigerung von +33,29% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer




    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH UBS belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 115 Euro Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Nach jüngsten Forschungsmisserfolgen seien die Anleger enorm nervös vor den anstehenden Phase-3-Daten zum Antikörper Amlitelimab gegen …