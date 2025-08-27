ANALYSE-FLASH
UBS belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 115 Euro
- UBS belässt Sanofi auf "Buy" mit 115 Euro Kursziel.
- Anleger nervös wegen Phase-3-Daten zu Amlitelimab.
- Sanofi zeigt starkes Ergebniswachstum im Pharmasektor.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Nach jüngsten Forschungsmisserfolgen seien die Anleger enorm nervös vor den anstehenden Phase-3-Daten zum Antikörper Amlitelimab gegen Atopische Dermatitis, schrieb Matthew Weston am Dienstagabend in seinem Ausblick. Dem Mittel werde am Finanzmarkt zugetraut, einen guten Teil der Dupixent-Profite zu ersetzen. Diesbezüglich seien die Anleger allerdings optimistischer als er und der Analystenkonsens. Weston erinnerte allgemein daran, dass Sanofi das dynamischste Ergebniswachstum gemessen am Core EPS in der europäischen Pharmabranche aufweise./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 17:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sanofi Aktie
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 86,72 auf Tradegate (27. August 2025, 08:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sanofi Aktie um +0,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,76 %.
Die Marktkapitalisierung von Sanofi bezifferte sich zuletzt auf 106,07 Mrd..
Sanofi zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 113,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 124,00EUR was eine Bandbreite von +3,81 %/+43,02 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 115 Euro