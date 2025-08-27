UBS belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 115 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sanofi Aktie

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 86,72 auf Tradegate (27. August 2025, 08:13 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sanofi Aktie um +0,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,76 %.

Die Marktkapitalisierung von Sanofi bezifferte sich zuletzt auf 106,07 Mrd..

Sanofi zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 113,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 124,00EUR was eine Bandbreite von +3,81 %/+43,02 % bedeutet.