Trump zündet 50%-Zollbombe gegen Indien – Rupie unter Druck

Politisch ist dieser Schritt ein Bruch mit der jahrelangen US-Strategie, Neu-Delhi als Gegengewicht zu China zu umwerben. Hintergrund ist Indiens massiver Einkauf russischen Öls seit 2022: Die Regierung von Premierminister Narendra Modi verweist auf Versorgungssicherheit und Kostenstabilität, während Washington die Käufe als Unterstützung Moskaus wertet. Die Spannungen überschatten auch laufende Handelsgespräche: Ein für den 25.–29. August geplanter US-Verhandlungstermin wurde verschoben und ein Deal bis Herbst erscheint fraglich.

US-Präsident Donald Trump zieht die Daumenschrauben an. Laut Bloomberg gilt ab sofort auf zahlreiche Importe aus Indien in die USA ein Strafzoll von 50 Prozent – der höchste in Asien. Die Abgabe verdoppelt die bisherigen 25 Prozent und betrifft mehr als 55 Prozent der Lieferungen in den für Indien wichtigsten Absatzmarkt. Besonders gefährdet sind arbeitsintensive Branchen wie die Textil-, Schuh-, Schmuck- und Spielwarenindustrie. Elektronik und Pharma bleiben vorerst ausgenommen, um einen Puffer für große US-Investitionen, wie die iPhone-Fertigung, zu schaffen.

Ökonomisch droht ein Doppelschlag. Erstens verliert Indien seine Preiskraft gegenüber Rivalen wie China, Vietnam oder Bangladesch – Abnehmer prüfen bereits Verlagerungen. Zweitens drohen Jobverluste in Exportclustern. Die Citigroup taxiert den Wachstumsdämpfer durch die 50-prozentigen Zölle auf 0,6 bis 0,8 Prozentpunkte. Indiens Binnenwirtschaft könnte den Schaden abfedern: Private Konsumausgaben machen rund 60 Prozent des indischen BIP aus und die US-Exporte von 87,4 Milliarden US-Dollar (2024) entsprechen nur etwa 2 Prozent der Wirtschaftsleistung.

An den Märkten ist die Nervosität spürbar: Die Rupie zählt seit Juli zu den schwächsten Währungen Asiens, ausländische Investoren haben bereits knapp 5 Milliarden US-Dollar aus Aktien abgezogen. Anleihen und Devisen standen zuletzt unter Druck. Am Mittwoch blieben Indiens Börsen wegen eines Feiertags geschlossen.

Geopolitisch rückt Neu-Delhi näher an die BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) heran. Moskau und Neu-Delhi peilen innerhalb der nächsten fünf Jahre ein Handelsvolumen von 100 Milliarden US-Dollar an. Ein Treffen zwischen Xi und Modi am Rande eines Sicherheitstreffens in China ist möglich. Für Modi steht viel auf dem Spiel: Sein Plan, Indien zum globalen Werkbank-Standort zu machen, benötigt offene Märkte – die 50-prozentige Zollmauer ist bislang das größte Hindernis.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



