MongoDB Registered (A) Aktie steigt zweistellig - 27.08.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die MongoDB Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von +31,40 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

MongoDB bietet innovative Datenbanklösungen, die sich durch Flexibilität und Skalierbarkeit auszeichnen, und hat eine starke Marktposition im Bereich NoSQL-Datenbanken.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von MongoDB Registered (A) über einen Zuwachs von +46,23 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +29,75 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,05 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +7,78 % gewonnen.

MongoDB Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +29,75 % 1 Monat +17,05 % 3 Monate +46,23 % 1 Jahr +9,93 %

Informationen zur MongoDB Registered (A) Aktie

Es gibt 82 Mio. MongoDB Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,79 Mrd. wert.

MongoDB schießt nach Zahlen nachbörslich um rund 32 Prozent hoch: Das Q2 schlägt die Erwartungen bei Gewinn und Umsatz, Abo-Erlöse ziehen an, KI-Projekte treiben die Nachfrage. Und: der Ausblick liegt über Konsens.

MongoDB Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die MongoDB Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MongoDB Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.