DroneShield Aktie crasht -7,71 % - 27.08.2025

Die DroneShield Aktie ist bisher um -7,71 % auf 1,8440€ gefallen. Das sind -0,1540 € weniger als am letzten Handelstag. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die DroneShield-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +159,29 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die DroneShield Aktie damit um -7,38 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,53 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +295,50 % gewonnen.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,38 % 1 Monat +3,53 % 3 Monate +159,29 % 1 Jahr +147,61 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der DroneShield Aktie, die auf 1,68 € gefallen ist. Anleger äußern Bedenken über die hohe Bewertung und die enttäuschenden Margen, während sie gleichzeitig auf das Wachstumspotenzial und die Notwendigkeit von Großaufträgen hinweisen. Einige setzen ein Kursziel von 2,8 € und betonen die langfristigen Aussichten des Unternehmens.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 875 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,61 Mrd. wert.

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

