Snowflake Registered (A) Aktie klettert deutlich - 27.08.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Snowflake Registered (A) Aktie. Sie steigt um +5,99 % auf 176,96€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Snowflake ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Datenplattformen, die es Unternehmen ermöglichen, Daten effizient zu speichern, zu analysieren und zu teilen. Mit einer benutzerfreundlichen und skalierbaren Lösung konkurriert es mit Amazon Redshift, Google BigQuery und Microsoft Azure Synapse. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die unabhängige Skalierung von Rechen- und Speicherressourcen, was Kosteneffizienz und Flexibilität bietet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Snowflake Registered (A) in den letzten drei Monaten Verluste von -1,93 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,11 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,12 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Snowflake Registered (A) auf +17,72 %.

Snowflake Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,11 % 1 Monat -7,12 % 3 Monate -1,93 % 1 Jahr +65,16 %

Informationen zur Snowflake Registered (A) Aktie

Es gibt 334 Mio. Snowflake Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 58,56 Mrd. wert.

Snowflake Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Snowflake Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Snowflake Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.