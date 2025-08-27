    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSnowflake Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Snowflake Registered (A)

    Besonders beachtet!

    173 Aufrufe 173 0 Kommentare 0 Kommentare

    Snowflake Registered (A) Aktie klettert deutlich - 27.08.2025

    Am 27.08.2025 ist die Snowflake Registered (A) Aktie, bisher, um +5,99 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Snowflake Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Snowflake Registered (A) Aktie klettert deutlich - 27.08.2025
    Foto: Panumas Nikhomkhai - Pexel

    Snowflake ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Datenplattformen, die es Unternehmen ermöglichen, Daten effizient zu speichern, zu analysieren und zu teilen. Mit einer benutzerfreundlichen und skalierbaren Lösung konkurriert es mit Amazon Redshift, Google BigQuery und Microsoft Azure Synapse. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die unabhängige Skalierung von Rechen- und Speicherressourcen, was Kosteneffizienz und Flexibilität bietet.

    Snowflake Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.08.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die Snowflake Registered (A) Aktie. Sie steigt um +5,99 % auf 176,96. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Snowflake Inc!
    Long
    181,74€
    Basispreis
    1,66
    Ask
    × 10,06
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    208,74€
    Basispreis
    1,68
    Ask
    × 9,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Snowflake Registered (A) in den letzten drei Monaten Verluste von -1,93 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,11 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,12 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Snowflake Registered (A) auf +17,72 %.

    Snowflake Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,11 %
    1 Monat -7,12 %
    3 Monate -1,93 %
    1 Jahr +65,16 %

    Informationen zur Snowflake Registered (A) Aktie

    Es gibt 334 Mio. Snowflake Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 58,56 Mrd. wert.

    Novo Nordisk, Destiny Tech100 Inc & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Snowflake Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Snowflake Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Snowflake Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Snowflake Registered (A)

    +5,88 %
    +6,11 %
    -7,12 %
    -1,93 %
    +65,16 %
    -9,94 %
    -18,59 %
    ISIN:US8334451098WKN:A2QB38



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Snowflake Registered (A) Aktie klettert deutlich - 27.08.2025 Am 27.08.2025 ist die Snowflake Registered (A) Aktie, bisher, um +5,99 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Snowflake Registered (A) Aktie.