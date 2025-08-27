Ping An Healthcare and Technology Company - Aktie gerät unter Verkaufsdruck - 27.08.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Ping An Healthcare and Technology Company in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +166,09 % bestehen.

Die Ping An Healthcare and Technology Company Aktie ist bisher um -9,29 % auf 2,1000€ gefallen. Das sind -0,2150 € weniger als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ping An Healthcare and Technology Company Aktie damit um +22,09 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +92,57 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Ping An Healthcare and Technology Company auf +181,35 %.

Ping An Healthcare and Technology Company Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +22,09 % 1 Monat +92,57 % 3 Monate +166,09 % 1 Jahr +82,69 %

Informationen zur Ping An Healthcare and Technology Company Aktie

Es gibt 2 Mrd. Ping An Healthcare and Technology Company Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,54 Mrd. wert.

Ping An Healthcare and Technology Company Aktie jetzt kaufen?

Ob die Ping An Healthcare and Technology Company Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ping An Healthcare and Technology Company Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.