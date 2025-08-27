Neue Explosionen im Hamburger Hafen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 98,35 auf Tradegate (27. August 2025, 07:30 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +2,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,35 %.

Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 4,44 Mrd..

Aurubis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -39,12 %/-8,68 % bedeutet.