Frische Zahlen von: Hewlett Packard Enterprise, Salesforce, Auto1 und Swiss Life

Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Schweiz: Swiss Life, Halbjahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Auto1 Group, Halbjahreszahlen (detailliert)
08:30 Uhr, Deutschland: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Q2-Bericht
10:00 Uhr, Deutschland: VDMA, Auftragseingang Juli 2025
19:00 Uhr, USA: Under Armour, Hauptversammlung
22:00 Uhr, USA: Salesforce, Q2-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Hewlett Packard Enterprise, Q3-Zahlen
USA: Pkw-Absatz 8/25
Konjunkturdaten
01:00 Uhr, Korea: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)
02:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung)
03:45 Uhr, China: S&P Global PMI Dienste 8/25
09:15 Uhr, Spanien: HCOB PMI Dienste 8/25
09:45 Uhr, Italien: HCOB PMI Dienste 8/25
09:50 Uhr, Frankreich: HCOB PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung)
09:55 Uhr, Deutschland: HCOB PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 Uhr, EU: HCOB PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung)
10:30 Uhr, Großbritannien: S&P GLOBAL PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung)
11:00 Uhr, EU: Erzeugerpreise 7/25
13:00 Uhr, USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)
16:00 Uhr, USA: Auftragseingang Industrie 7/25
16:00 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/25 (endgültig)
20:00 Uhr, USA: Fed Beige Book
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 03.09.2025
