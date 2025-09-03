    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSwiss Life Holding AktievorwärtsNachrichten zu Swiss Life Holding

    Frische Zahlen von: Hewlett Packard Enterprise, Salesforce, Auto1 und Swiss Life

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: © Copyright 2024 Salesforce, inc

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Schweiz: Swiss Life, Halbjahreszahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Auto1 Group, Halbjahreszahlen (detailliert)
    08:30 Uhr, Deutschland: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Q2-Bericht
    10:00 Uhr, Deutschland: VDMA, Auftragseingang Juli 2025
    19:00 Uhr, USA: Under Armour, Hauptversammlung
    22:00 Uhr, USA: Salesforce, Q2-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Hewlett Packard Enterprise, Q3-Zahlen
    USA: Pkw-Absatz 8/25

    Konjunkturdaten

    01:00 Uhr, Korea: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)
    02:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung)
    03:45 Uhr, China: S&P Global PMI Dienste 8/25
    09:15 Uhr, Spanien: HCOB PMI Dienste 8/25
    09:45 Uhr, Italien: HCOB PMI Dienste 8/25
    09:50 Uhr, Frankreich: HCOB PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung)
    09:55 Uhr, Deutschland: HCOB PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung)
    10:00 Uhr, EU: HCOB PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung)
    10:30 Uhr, Großbritannien: S&P GLOBAL PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung)
    11:00 Uhr, EU: Erzeugerpreise 7/25
    13:00 Uhr, USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)
    16:00 Uhr, USA: Auftragseingang Industrie 7/25
    16:00 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/25 (endgültig)
    20:00 Uhr, USA: Fed Beige Book


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 03.09.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    09:15SpanienESPS&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
    09:30Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    09:30GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Mann spricht
    09:55DeutschlandDEUHCOB Services PMI
    09:55DeutschlandDEUHCOB Composite PMI
    10:00Euro ZoneEURHCOB Composite PMI
    10:15GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Breeden spricht
    11:00Euro ZoneEURErzeugerpreisindex (Monat)
    11:00Euro ZoneEURErzeugerpreisindex (Jahr)
    15:00USAUSAFed-Mitglied Musalem spricht
    16:00USAUSAAuftragseingänge der Industrie (Monat)
    16:00USAUSAJOLTS Stellenangebote
    19:30USAUSAFOMC Mitglied Kashkari Rede
    20:00USAUSAFed Beige Book
