AKTIEN IM FOKUS
Deutsche Bank und Commerzbank unter Druck - Goldman stuft ab
- Aktien deutscher Banken unter Verkaufsdruck
- Deutsche Bank: -1,8%, Commerzbank: -2,7% gefallen
- Goldman Sachs stuft beide Titel negativ ein
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der beiden im Dax notierten deutschen Banken könnten am Mittwoch aufgrund negativer Analystenkommentare unter Verkaufsdruck stehen. Im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate fielen die Papiere der Deutschen Bank im Vergleich zum Schlusskurs im Xetra-Handel vom Vortag um 1,8 Prozent auf 30,83 Euro. Die Titel der Commerzbank verloren auf Tradegate 2,7 Prozent auf 33,43 Euro.
Goldman Sachs hatte beide Titel aus Bewertungsgründen abgestuft, Deutsche Bank von "Buy" auf "Neutral" und Commerzbank von "Neutral" auf "Sell". Beide Aktien seien zuletzt nicht nur dem Gesamtmarkt, sondern auch der Branche deutlich vorweg gelaufen, begründete Analyst Chris Hallam den Schritt. Für den europäischen Bankensektor bleibt er aber optimistisch.
Die Aktien der Commerzbank haben im bisherigen Jahresverlauf bereits um fast 120 Prozent zugelegt. Wesentlicher Treiber ist die Aussicht auf eine mögliche Übernahme durch die italienische Unicredit. Ein weiterer Treiber ist die Hoffnung auf einer Konjunkturbelebung unter der neuen deutschen Bundesregierung. Davon profitierte auch die Deutsche Bank. Deren Aktien liegen 2025 bisher fast 90 Prozent im Plus./edh/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,52 % und einem Kurs von 30,82 auf Tradegate (27. August 2025, 08:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -8,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,89 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 39,77 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -18,87 %/+5,17 % bedeutet.
Moin Lynx + @All,
Was geht denn heute ab?
Der DAX tritt auf der Stelle die CoBa steigt, es dürfte daran liegen dass die Nachfrage nach CoBa Aktien das Angebot übersteigt.
- die günstige fundamentale Bewertung
- das starke zu erwartende Gewinnwachstum
- die in Vergleich zu anderen Banken geringen Bilanzrisiken
- die hohen Ausschüttungen an die Aktionäre (10 % in 2027 ?)
- das kompetente Management aka Bettina
- die hohe Nachfrage nach Aktien aufgrund von Derivaten (200 Mio. Stück ?)
- das rekordverdächtige ARP das ins Haus steht
- die steigende Marktkapitalisierung der mBank