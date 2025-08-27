GOLDMAN SACHS stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der Deutschen Bank von 30,25 auf 34 Euro angehoben, die Papiere aber nach ihrem guten Lauf aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Generell bleibt Analyst Chris Hallam in seinem Branchenkommentar vom Dienstagabend optimistisch für Europas Banken. Im Schnitt beträgt das Kurspotenzial zu seinen aktualisierten Zielen etwa zehn Prozent. Die Aktien der Deutschen Bank und der auf "Sell" abgestuften Commerzbank seien aber nicht nur dem Gesamtmarkt, sondern auch der Branche bereits deutlich vorweg gelaufen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 21:23 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,52 % und einem Kurs von 30,82EUR auf Tradegate (27. August 2025, 08:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Chris Hallam
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 34
Kursziel alt: 30,25
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
