BAADER BANK stuft Aroundtown auf 'Add'
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 3,15 Euro auf "Add" belassen. Der Immobilienkonzern habe operativ solide abgeschnitten, schrieb Andre Remke am Mittwoch zu den Halbjahreszahlen. Überraschungen seien ausgeblieben./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 07:54 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,02 % und einem Kurs von 3,54EUR auf Tradegate (27. August 2025, 08:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BAADER BANK
Analyst: Andre Remke
Analysiertes Unternehmen: Aroundtown
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 3,15
Kursziel alt: 3,15
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
