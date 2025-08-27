Anleger stimmen für TPGs Wandel: The Platform Group ändert Rechtsform
The Platform Group AG, ein führendes Softwareunternehmen mit Sitz in Düsseldorf, hat mit überwältigender Zustimmung seiner Gläubiger und Aktionäre den Formwechsel in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien beschlossen.
- Anleihegläubiger der The Platform Group AG haben dem Formwechsel in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (SE & Co. KGaA) zugestimmt.
- Die schriftliche Abstimmung der Gläubiger endete am 26. August 2025, und die erforderliche 2/3-Mehrheit wurde deutlich übertroffen.
- Der Formwechsel wurde auch von der Hauptversammlung am 25. August 2025 mit 99 % Zustimmung beschlossen.
- The Platform Group AG ist ein führendes Softwareunternehmen, das in 27 Branchen tätig ist, darunter Möbelhandel und Luxusmode.
- Das Unternehmen hat 19 Standorte in Europa, mit Sitz in Düsseldorf, und erzielte 2024 einen Umsatz von 525 Mio. Euro.
- Der operative Gewinn (EBITDA bereinigt) betrug im Jahr 2024 33 Mio. Euro.
Der nächste wichtige Termin, HIT Hamburger Investorentage 27./28. August, bei The Platform Group ist am 27.08.2025.
