Coca-Cola-Deutschlandchef kritisiert "auffällig hohe Krankenquote"

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutschlandchef des Getränkeabfüllunternehmens Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), John Galvin, hat sich für die Wiedereinführung eines unbezahlten, ersten Krankheitstags ausgesprochen. "Im Vergleich der Länder, in denen Coca-Cola Europacific Partners produziert, haben wir eine auffällig hohe Krankenquote bei uns in Deutschland", sagte Galvin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "In Ländern, wo es Einschränkungen in der Lohnfortzahlung gibt, haben wir deutlich niedrigere Krankenstände."



Den sogenannten Karenztag wiedereinzuführen, wäre am einfachsten umzusetzen, so Galvin. Er verwies auf Schweden. "Dort hat Coca-Cola eine Krankenquote von 3,5 Prozent. In Deutschland sind wir - bei nahezu gleichen Arbeitsbedingungen - bei 9 Prozent. Es ist offensichtlich, dass etwas schiefläuft", sagte der Manager. Reduziere man die Krankenstände, steige die Produktivität, schlussfolgerte er.





