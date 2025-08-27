    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGivaudan AktievorwärtsNachrichten zu Givaudan
    JPMORGAN stuft GIVAUDAN AG auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 4200 Franken auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti sieht am Mittwoch kaum Kursimpulse für die Papiere des Aromenherstellers durch die Veröffentlichung der Ziele bis 2030 und der Nachfolgelösung für den Konzernchef./rob/ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 06:48 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 06:48 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 3.640EUR auf Lang & Schwarz (27. August 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Celine Pannuti
    Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 4200
    Kursziel alt: 4200
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A


