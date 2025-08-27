JPMORGAN stuft GIVAUDAN AG auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 4200 Franken auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti sieht am Mittwoch kaum Kursimpulse für die Papiere des Aromenherstellers durch die Veröffentlichung der Ziele bis 2030 und der Nachfolgelösung für den Konzernchef./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 06:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 06:48 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 3.640EUR auf Lang & Schwarz (27. August 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 4200
Kursziel alt: 4200
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
