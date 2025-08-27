Health Canada genehmigt den Reveal-Schnelltest von MedMira – ein dringend benötigtes neues Instrument im Kampf gegen Syphilis

Halifax, Nova Scotia, 26. August 2025 – MedMira Inc. (MedMira) (TSXV: MIR) gab heute bekannt, dass es von Health Canada die Zulassung für seinen Reveal TP (Syphilis) Antikörpertest (Reveal TP) erhalten hat – das schnellste eigenständige Screening-Gerät für Syphilis in Kanada.

Reveal TP ist ein unverzichtbares Point-of-Care-Instrument für medizinisches Fachpersonal und stellt einen entscheidenden Fortschritt bei der Verbesserung des Zugangs zu Syphilis-Tests in ganz Kanada dar – insbesondere in den Prärieprovinzen, wo die Infektions- und angeborenen Syphilis-Raten stark ansteigen.

Der Test weist Syphilis-Antikörper anhand einer einzigen Blutprobe aus dem Finger nach und liefert sofortige Ergebnisse, die bestehen bleiben. Es handelt sich um den schnellsten in Kanada zugelassenen Syphilis-Test, der die von MedMira entwickelte Rapid Vertical Flow (RVF)-Technologie nutzt.

Die Zulassung des Geräts durch Health Canada basiert auf den Ergebnissen mehrerer klinischer Studien, an denen insgesamt 1.760 Personen in Alberta und Saskatchewan teilnahmen und die von Dr. Sean B. Rourke, Direktor von REACH Nexus und Wissenschaftler am MAP Centre for Urban Health Solutions am St. Michael's Hospital (Unity Health Toronto), mit finanzieller Unterstützung der Canadian Institutes of Health Research (CIHR) durchgeführt wurden. Eine dieser Studien, die „Test, Treat and Connect“-Studie, wurde von Dr. Stuart Skinner von der University of Saskatchewan und Nikki Williamson von der Wellness Wheel Medical Clinic in Regina geleitet – einer gemeinnützigen Organisation, die in First Nations-Gemeinden kulturell angepasste HIV- und sexuell übertragbare und durch Blut übertragbare Infektionen (STBBI) behandelt.

Dieser präzise, einfach zu handhabende Test kann in einer Vielzahl von Gesundheitseinrichtungen eingesetzt werden, von Krankenhäusern und Arztpraxen bis hin zu kommunalen Gesundheitskliniken und gemeinnützigen kommunalen Einrichtungen. Er bietet in Kanada eine wichtige neue Möglichkeit, Syphilis-Fälle zu identifizieren und Betroffene rechtzeitig zu behandeln und zu versorgen.

„Wir sind stolz darauf, Kanadas Diagnosewerkzeugkasten um eine Lösung zu erweitern, die den Anforderungen an Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit gerecht wird“, sagte Hermes Chan, CEO von MedMira. „Diese Zulassung spiegelt unser Engagement für die Entwicklung von Technologien wider, die dringende Herausforderungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit angehen und gleichzeitig den Zugang zur Versorgung verbessern.“